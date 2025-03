Công nghệ Mẹo cố định một phần tài liệu Word để so sánh, đối chiếu Thao tác cố định một phần tài liệu Word (theo chiều dọc hoặc ngang) sẽ giúp bạn tiện so sánh, đối chiếu nội dung của các phần văn bản với nhau. Từ đó, bạn cũng dễ dàng loại bỏ nội dung trùng lặp, định dạng lại bố cục, phông chữ, căn lề… nhằm tạo ra một tài liệu đồng nhất về nội dung và cách trình bày. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cách cố định một phần tài liệu Word nhé.

Cách cố định một phần tài liệu Word theo chiều ngang

Mở tài liệu của bạn trong Word.

Tại giao diện chính của Microsoft Word, chọn View –> Split.

Văn bản giờ đã được được phân chia thành hai phần, bạn có thể thay đổi kích thước phân chia bằng cách di chuyển con trỏ chuột kéo giữ đường phân chia đến vị trí mới.

Bạn có thể loại bỏ việc phân chia bằng cách nhấn View –> Remove Split, kéo đường phân cách đến cạnh trên cùng hoặc dưới cùng của cửa sổ hoặc click đúp vào đường phân chia.

Dưới đây là một vài lưu ý khi chia màn hình tài liệu thành hai phần:

1. Sau khi phân chia, nhấn vào phần bạn muốn thay đổi, rồi chọn một bố cục khác trên thanh View. Bạn có thể xem như hai ngăn là hai cửa sổ riêng biệt và dùng lệnh View khác để thay đổi bố cục các phần. Ví dụ phần trên bạn chọn bố cục Print Layout, phần dưới có thể chọn Web Layout.

2. Vì cùng một tài liệu, mọi thay đổi hoặc định dạng của bố cục sẽ ảnh hưởng tới cả hai phần. Ví dụ bạn in đậm một số đoạn ở văn bản trên, nội dung tương ứng của nó ở văn bản dưới cũng được in đậm.

3. Bạn có thể đặt các mức thu phóng khác nhau cho các phần chia đôi. Tinh năng này rất hữu ích khi bạn muốn điều chỉnh kích thước đồ thị, bảng biểu.

4. Bạn cũng có thể sử dụng dải phân chia như một màn hình xem trước khi in. Sắp xếp hiển thị nhiều trang ở màn hình bằng cách: View –> Multiple Pages để có cái nhìn tổng quan chính xác về cách thiết kế tài liệu.

Cách cố định một phần tài liệu Word theo chiều dọc

Microsoft Word chỉ cho phép phân chia tài liệu theo chiều ngang. Tuy nhiên bạn có thể mở cùng lúc một tài liệu trong hai cửa sổ như sau:

Mở tài liệu, chọn File –> View –> New Window

Sau đó chọn View Side by Side

Khi đó sẽ mở ra một cửa sổ Word mới giống với tải liệu chính, cho phép bạn làm việc với hai tài liệu cạnh nhau, giống như cách phân chia dọc.

Nếu bạn cuộn lên cuộn xuống, phần bên cạnh cũng sẽ di chuyển theo. Nếu muốn đóng băng một phần hoặc chỉ cuộn phần nội dung khác, chọn Synchronous Scrolling để tắt.

Cách khóa hộp văn bản trong Word

Bên cạnh việc cố định một phần tài liệu, bạn cũng có thể cố định chữ trong Word như sau:

Trên thanh công cụ chọn tab Developer –> Restrict Editing.

Sẽ hiện lên một bảng ở bên phải màn hình, tại đây bạn có thể giảm thiểu các quyền chỉnh sửa cho các phần hoặc chi tiết của tài liệu. Tích vào ô Allow only this type of editing in the document, sau đó giữ nguyên lựa chọn No changes ở phần dưới.

Tiếp theo, bạn cần chọn tất cả nội dung trong tài liệu bằng cách giữ tổ hợp phím Ctrl+A, sau đó giữ phím Ctrl lúc click từng ô, sau đó xóa chúng khỏi lựa chọn.

Sau khi chọn nội dung, tích vào ô Everyone, sau đó chọn Yes, Start Enforcing Protection. Nhập mật khẩu bảo vệ rồi click OK.

Trên đây là cách cố định một phần tài liệu Word để tiện tham chiếu và so sánh. Hi vọng các bạn có thể ứng dụng để xử lý công việc dễ dàng hơn. Chúc các bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá qua bài viết này.

Chúc các bạn thành công!