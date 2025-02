Công nghệ

Cách phát hiện ảnh do AI tạo ra

Những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng luôn để lại dấu vết đặc trưng. Báo Nghệ An hướng dẫn 7 cách phát hiện ảnh do AI tạo ra