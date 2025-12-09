Thứ Sáu, 12/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Công nghệ

Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng nhất

Quốc Duẩn 12/09/2025 07:30

Hướng dẫn chi tiết cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng BIDV để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ BIDV.

Khi nào cần khóa thẻ tín dụng BIDV?

Trong nhiều tình huống, bạn nên thực hiện khóa thẻ tín dụng BIDV để tránh rủi ro. Đó có thể là khi thẻ bị thất lạc, nghi ngờ bị kẻ gian lợi dụng, thông tin PIN bị lộ hoặc khi bạn không còn nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, nếu chi phí dịch vụ thẻ không còn phù hợp, khóa thẻ cũng là giải pháp hợp lý.

Khóa thẻ BIDV qua tổng đài hỗ trợ

Cách đơn giản nhất là gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 9247. Sau khi cung cấp thông tin xác minh, nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn khóa thẻ ngay lập tức. Đây là lựa chọn hữu ích khi cần xử lý khẩn cấp.

Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng nhất

Khóa thẻ tại quầy giao dịch BIDV

Bạn cũng có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất để yêu cầu khóa thẻ. Nhân viên ngân hàng sẽ tiếp nhận thông tin, xác minh giấy tờ tùy thân và thực hiện khóa thẻ theo yêu cầu của bạn.

Khóa thẻ qua ứng dụng BIDV SmartBanking

Với ứng dụng SmartBanking, bạn có thể chủ động khóa thẻ ngay trên điện thoại.

Bước 1: Mở ứng dụng BIDV SmartBanking trên điện thoại và đăng nhập.

khoa-the-bidv-2.jpg

Bước 2: Vào mục Dịch vụ thẻ trên giao diện chính.

khoa-the-bidv-3.jpg

Bước 3: Chọn Xem thêm trong phần thẻ ghi nợ nội địa.

khoa-the-bidv-4.jpg

Bước 4: Nếu có nhiều thẻ, hãy chọn thẻ muốn khóa và vào giao diện chi tiết thẻ.

khoa-the-bidv-5-2-.jpg

Bước 5: Chọn Khóa/Mở thẻ, sau đó chọn lý do Tạm ngừng sử dụng.

khoa-the-bidv-5.jpg

Bước 6: Nhấn Tiếp tục để xác nhận, hệ thống sẽ thông báo khóa thẻ thành công.

Việc khóa thẻ tín dụng BIDV trên SmartBanking không chỉ nhanh mà còn giúp bạn chủ động hơn trong quản lý tài chính. Thẻ có thể được mở lại dễ dàng khi đã đảm bảo an toàn. Đây là giải pháp hiệu quả cho những ai thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Khóa thẻ BIDV bằng tin nhắn SMS

Người dùng cũng có thể khóa thẻ qua tin nhắn nếu đã đăng ký dịch vụ BSMS. Chỉ cần soạn tin theo cú pháp:

Khóa 1 thẻ cụ thể: KHOA_[6 số đầu]_[4 số cuối]_[Số ID] gửi 8149

Khóa toàn bộ thẻ: KHOA_[Số ID] gửi 8149

Trong đó, số ID chính là số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đã đăng ký với BIDV. Với hộ chiếu, cần nhập cả chữ và số liền nhau, ví dụ: B123456. Sau khi gửi, hệ thống sẽ xác nhận và tiến hành khóa thẻ cho bạn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Đọc tiếp

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Xem thêm Công nghệ

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Công nghệ
      Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng nhất

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO