Công nghệ Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng nhất Hướng dẫn chi tiết cách khóa thẻ tín dụng BIDV nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng BIDV để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ BIDV.

Khi nào cần khóa thẻ tín dụng BIDV?

Trong nhiều tình huống, bạn nên thực hiện khóa thẻ tín dụng BIDV để tránh rủi ro. Đó có thể là khi thẻ bị thất lạc, nghi ngờ bị kẻ gian lợi dụng, thông tin PIN bị lộ hoặc khi bạn không còn nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, nếu chi phí dịch vụ thẻ không còn phù hợp, khóa thẻ cũng là giải pháp hợp lý.

Khóa thẻ BIDV qua tổng đài hỗ trợ

Cách đơn giản nhất là gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 9247. Sau khi cung cấp thông tin xác minh, nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn khóa thẻ ngay lập tức. Đây là lựa chọn hữu ích khi cần xử lý khẩn cấp.

Khóa thẻ tại quầy giao dịch BIDV

Bạn cũng có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất để yêu cầu khóa thẻ. Nhân viên ngân hàng sẽ tiếp nhận thông tin, xác minh giấy tờ tùy thân và thực hiện khóa thẻ theo yêu cầu của bạn.

Khóa thẻ qua ứng dụng BIDV SmartBanking

Với ứng dụng SmartBanking, bạn có thể chủ động khóa thẻ ngay trên điện thoại.

Bước 1: Mở ứng dụng BIDV SmartBanking trên điện thoại và đăng nhập.

Bước 2: Vào mục Dịch vụ thẻ trên giao diện chính.

Bước 3: Chọn Xem thêm trong phần thẻ ghi nợ nội địa.

Bước 4: Nếu có nhiều thẻ, hãy chọn thẻ muốn khóa và vào giao diện chi tiết thẻ.

Bước 5: Chọn Khóa/Mở thẻ, sau đó chọn lý do Tạm ngừng sử dụng.

Bước 6: Nhấn Tiếp tục để xác nhận, hệ thống sẽ thông báo khóa thẻ thành công.

Việc khóa thẻ tín dụng BIDV trên SmartBanking không chỉ nhanh mà còn giúp bạn chủ động hơn trong quản lý tài chính. Thẻ có thể được mở lại dễ dàng khi đã đảm bảo an toàn. Đây là giải pháp hiệu quả cho những ai thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Khóa thẻ BIDV bằng tin nhắn SMS

Người dùng cũng có thể khóa thẻ qua tin nhắn nếu đã đăng ký dịch vụ BSMS. Chỉ cần soạn tin theo cú pháp:

Khóa 1 thẻ cụ thể: KHOA_[6 số đầu]_[4 số cuối]_[Số ID] gửi 8149

Khóa toàn bộ thẻ: KHOA_[Số ID] gửi 8149

Trong đó, số ID chính là số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đã đăng ký với BIDV. Với hộ chiếu, cần nhập cả chữ và số liền nhau, ví dụ: B123456. Sau khi gửi, hệ thống sẽ xác nhận và tiến hành khóa thẻ cho bạn.