Công nghệ Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng Vietinbank nhanh chóng nhất Cách khóa thẻ tín dụng Vietinbank nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng Vietinbank để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ Vietinbank.

Khi nào nên khóa thẻ tín dụng VietinBank?

Trong quá trình sử dụng, bạn nên thực hiện khóa thẻ tín dụng VietinBank trong những tình huống khẩn cấp như mất thẻ, thất lạc không tìm thấy, nghi ngờ bị lộ mã PIN hoặc xuất hiện giao dịch bất thường.

Ngoài ra, nếu không còn nhu cầu sử dụng hay muốn tiết kiệm chi phí dịch vụ, khách hàng cũng có thể yêu cầu khóa thẻ.

Khóa thẻ qua tổng đài VietinBank

Nhiều người lựa chọn cách gọi điện đến tổng đài để khóa thẻ nhanh nhất. Bạn có thể liên hệ số 1900 558 868 hoặc (84) 24.3941.8868 để được hỗ trợ.

Khi kết nối, tổng đài viên sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin xác thực như số CMND/CCCD, số tài khoản, số thẻ hoặc chi nhánh mở thẻ. Sau khi đối chiếu thành công, nhân viên sẽ tiến hành khóa thẻ ngay lập tức.

Khóa thẻ qua Internet Banking VietinBank

Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử có thể thực hiện khóa thẻ trực tuyến.

Các bước gồm: đăng nhập Internet Banking, chọn mục Tài khoản và thẻ, sau đó nhấn Khóa thẻ.

Hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, bạn chỉ cần nhập mã xác thực để hoàn tất thao tác.

Khóa thẻ qua ứng dụng VietinBank iPay

Ứng dụng iPay Mobile cũng hỗ trợ khách hàng khóa thẻ tín dụng VietinBank dễ dàng. Sau khi đăng nhập, bạn chọn Dịch vụ thẻ, nhấn Khóa thẻ, sau đó xác nhận.

Một mã OTP sẽ được gửi về điện thoại, nhập mã này để hoàn tất quá trình.

Đây là cách thuận tiện cho những ai thường xuyên sử dụng smartphone.

Khóa thẻ trực tiếp tại quầy giao dịch

Nếu không dùng dịch vụ ngân hàng điện tử, bạn có thể đến trực tiếp phòng giao dịch VietinBank gần nhất để yêu cầu khóa thẻ.

Hãy mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực để nhân viên xác minh. Sau khi điền tờ khai theo hướng dẫn, ngân hàng sẽ tiến hành khóa thẻ cho bạn.