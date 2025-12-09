Thứ Sáu, 12/9/2025
Công nghệ

Hướng dẫn khóa thẻ tín dụng Techcombank nhanh chóng nhất

Quốc Duẩn 12/09/2025 08:00

Cách khóa thẻ tín dụng Techcombank nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng Techcombank để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ Techcombank.

Khi nào cần khóa thẻ tín dụng Techcombank?

Trong quá trình sử dụng, có nhiều trường hợp bạn cần phải thực hiện khóa thẻ tín dụng Techcombank để tránh rủi ro.

Ví dụ như khi thẻ bị mất hoặc thất lạc, mã PIN bị lộ ra bên ngoài, xuất hiện các giao dịch bất thường hoặc khi bạn không còn nhu cầu sử dụng thẻ.

Ngoài ra, nếu chi phí dịch vụ thẻ tăng cao, việc khóa thẻ cũng là một lựa chọn để tiết kiệm.

Khóa thẻ trực tiếp trên ứng dụng Techcombank Mobile

Ứng dụng Techcombank Mobile là cách nhanh nhất để khách hàng khóa thẻ ngay lập tức mà không cần liên hệ tổng đài.

cq5dam.web.1280.1280.jpeg

Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục Tài khoản & Thẻ, sau đó nhấn Quản lý thẻ > Khóa thẻ. Hệ thống sẽ thông báo khóa thành công trên màn hình. Với thao tác này, bạn có thể áp dụng cho cả thẻ tín dụng VISA và thẻ ATM Techcombank.

Khóa thẻ Techcombank qua tổng đài

Ngoài ứng dụng, khách hàng cũng có thể gọi đến số 1800 588 822 để được hỗ trợ khóa thẻ. Khi gọi, bạn cần cung cấp thông tin cơ bản như số thẻ hoặc số tài khoản, số CMND/CCCD để xác thực. Sau khi kiểm tra, nhân viên tổng đài sẽ khóa thẻ ngay theo yêu cầu.

cellphones.com.vn-sforum-wp-content-uploads-2022-11-_tong-dai-techcombank-2.jpg

Trong bất kỳ trường hợp nào, việc khóa thẻ tín dụng Techcombank cần được thực hiện càng sớm càng tốt để hạn chế rủi ro mất tiền hoặc lộ thông tin.

Dù chọn cách khóa trên ứng dụng hay gọi tổng đài, khách hàng cũng nên chuẩn bị sẵn thông tin cá nhân để quá trình được xử lý nhanh chóng.

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

