Mỗi một mùa tuyển sinh vào lớp 10, Nghệ An có khoảng 40.000 học sinh tham gia dự thi. Do chỉ tiêu có hạn nên số học sinh vào các trường công lập chỉ chiếm khoảng 70 – 75%. Số còn lại, có hai sự lựa chọn, hoặc là vào học các trường ngoài công lập, các trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc các em sẽ đi học nghề theo định hướng nghề nghiệp.

Nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông, ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025” . Tại Nghệ An, việc phân luồng – hướng nghiệp cũng đã thực hiện khá lâu. Gần đây nhất, năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 và đặt mục tiêu mỗi năm Nghệ An sẽ có 20 – 25% học sinh sẽ được phân luồng để đi học nghề.