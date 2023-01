Hướng mở mới cho Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của tỉnh quê Bác, Trung ương đã có những chủ trương lớn nhằm thúc đẩy Nghệ An phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với vai trò, vị thế trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Đặc biệt, trước đó, ngày 30/07/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” với mục tiêu phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Ngày 13/11/2021, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An…

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Nghệ An cũng đã chủ động phối hợp, hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các địa phương, nhất là 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; Phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1447/QĐ-TTg, ngày 16/9/2009 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2025; Quyết định số 2082/QĐ-TTg, ngày 21/11/2011 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025. Đặc biệt, trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã triển khai lấy ý kiến góp ý của các địa phương trong vùng để nâng cao chất lượng và đảm bảo yếu tố liên kết vùng trong quá trình phát triển.