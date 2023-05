Hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh có 2.995.949 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó: Bảo hiểm xã hội là 374.764 người, tăng 6.459 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 22,30% lực lượng lao động trong độ tuổi; Bảo hiểm thất nghiệp là 243.822 người, tăng 7.900 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 14,51% lực lượng lao động; Bảo hiểm y tế là 2.885.885 người, tăng 29.726 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt 92,34% dân số; Số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 97,92%.

Từ nhiều năm nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, trong Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2023 (tháng 5), nhiều hoạt động truyền thông đã được tổ chức nhằm thay đổi nhận thức của người dân, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội.