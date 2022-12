Đến nay, đã có tổng cộng 21 dự án do tập đoàn đầu tư tại miền Tây Nghệ An với tổng vốn 65.697 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là các dự án nông nghiệp. Như Dự án trồng rau và hoa trong nhà kính, vốn đầu tư 2.423 tỷ đồng, quy mô diện tích 520 ha (FVF); Dự án Nhà máy gỗ Nghệ An (MDF), vốn đầu tư 1.896 tỷ đồng; Dự án Bảo tồn và Phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững tại Nghệ An, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.743 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư các giai đoạn tiếp theo dự kiến 19.512 tỷ đồng; Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, vốn đầu tư 1.176 tỷ đồng, hiện đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với 3 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; Dự án trồng cam sạch tại huyện Nghĩa Đàn hiện đã trồng hơn 70 ha cam Xã Đoài lòng vàng với 35.250 gốc cam…