Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

Vang mãi hào khí Điện Biên

Hào khí Điện Biên là tên gọi của buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Em yêu lịch sử vừa được Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Trường THCS Hoàng Tá Thốn (huyện Yên Thành) và Trường THCS Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc). Thời lượng không dài, chỉ gói gọn trong một buổi nhưng xuyên suốt nội dung chương trình, học sinh tham gia đã trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt.

Đến với chương trình này, những bài học lịch sử không chỉ dừng lại ở các con số sự kiện mà được tái hiện một cách chân thực hơn, sinh động hơn. Việc tái hiện các câu chuyện lịch sử với những tên gọi gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ như đồi A1, Him Lam, sân bay Mường Thanh… cũng giúp các em trở lại với những ngày khoét núi, ngủ rừng của những chiến sỹ Điện Biên năm xưa và hiểu hơn về một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Học sinh Trường THCS Hoàng Tá Thốn tham gia Câu lạc bộ Em yêu lịch sử - Hào khí Điện Biên. Ảnh: Truyền hình Yên Thành

Với nhiều nội dung hấp dẫn, việc tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ có lẽ cũng là trải nghiệm khó quên đối với những học sinh của hai Trường THCS Hoàng Tá Thốn và THCS Nghi Kiều. Đặc biệt là bởi lẽ, dù cách xa Hà Nội hơn 300 km, nhưng đến với chương trình này, các em đã được tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và được giới thiệu về hơn 200.000 hiện vật, tài liệu của lịch sử Việt Nam từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay.

Trong hành trình tham quan trực tuyến đó, lần đầu tiên các em cũng được giới thiệu không gian trưng bày về Chiến dịch Điện Biên Phủ và nghe nhiều câu chuyện gắn với những người anh hùng như Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn...

Một nội dung cũng rất thú vị khi các em được đóng vai trò “người trong cuộc” khi tham gia các trò chơi như Theo dòng lịch sử, Đi tìm ẩn số và đóng vai lực lượng thanh niên xung phong vận chuyển lương thực vào chiến trường Điện Biên Phủ. Khoác trên mình tấm áo cũ cùng với chiếc xe thồ đi qua trận địa… bài học lịch sử có lẽ chưa bao giờ gần gũi với các em đến như vậy. Thấm thía sự vất vả, gian nan và trải qua khó khăn, thử thách… các em lại càng khâm phục, càng tự hào hơn về sự quả cảm, kiên trung của những người thanh niên xung phong, của những người lính ở chiến trường Điện Biên Phủ xưa.

Chương trình Hào khí Điện Biên đến với học sinh Trường THCS Nghi Kiều. Ảnh: CSCC

Chúng tôi cảm thấy rất may mắn vì trong những ngày lịch sử này, nhà trường được chọn để tổ chức chương trình Hào khí Điện Biên. Tôi nghĩ, những trải nghiệm mà chương trình đã mang lại đã đem đến cho em rất nhiều cảm xúc. Qua đó, không chỉ giúp các em hiểu hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta mà các em còn thấy được sức mạnh đoàn kết, quyết tâm của toàn dân tộc trước những thử thách cam go của lịch sử. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và để thế hệ trẻ hôm nay có ý thức học tập, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thầy giáo Bùi Công Nguyên – Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Kiều

Tự hào dải đất hình chữ S

Cuộc thi đã đi qua hơn 2 tuần nhưng cho đến lúc này những học sinh của lớp 8H – Trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh) vẫn chưa quên được cảm xúc khi cùng với những người bạn, những “đồng đội” của mình vượt qua các chướng ngại vật và cắm được lá cờ trên đồi A1. Chiến thắng này cũng giúp các em vượt qua nhiều đội chơi khác của thành phố Vinh để giành giải Nhất cuộc thi chế tạo và lập trình Robot với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên”.

Học sinh thành phố Vinh tham gia cuộc thi chế tạo và lập trình Robot với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên”. Ảnh: Mỹ Hà

Lần thứ 2 tham gia cuộc thi, học sinh Nguyễn Phúc Tuấn cho biết: "Khi đến được đích cuối cùng em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác như những người lính Điện Biên khi xưa thắng đế quốc Pháp vậy. Cuộc thi cho chúng em rất nhiều trải nghiệm khó quên và từ việc tham gia cuộc thi này em được hiểu hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ, những trận chiến đấu oai hùng xưa của cha ông ta…"

Học sinh Trường THCS Hưng Dũng giành giải Nhất cuộc thi Chế tạo và lập trình Robot với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên". Ảnh: CSCC

Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và hiểu hơn về lịch sử dân tộc là những bài học ý nghĩa mà học sinh đã nhận được qua nhiều hoạt động trong dịp Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh) buổi ngoại khóa môn Khoa học tự nhiên và cuộc sống được tổ chức vào giữa tháng 4 có chủ đề “Đường đua hình chữ S”.

“Đường đua” được lấy cảm hứng từ phong trào “Em yêu chiến sỹ Điện Biên” đòi hỏi học sinh phải vượt qua nhiều phần chơi và sử dụng kiến thức, các kỹ năng mềm để đi tìm báu vật. Đội chiến thắng sẽ vinh dự được hành quân về “thủ đô” và đích cuối cùng của cuộc đua này là học sinh toàn trường nắm chặt tay nhau xếp thành hình Bản đồ Việt Nam trong niềm vui chiến thắng.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập tham gia cuộc thi Đường đua hình chữ S. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là thông điệp của học sinh toàn trường tự hào về toàn vẹn lãnh thổ, về tình yêu đất nước, tự tôn dân tộc. Cũng trong chương trình còn có các cuộc triển lãm ảnh, triển lãm sách của học sinh với chủ đề “Tự hào một dải non sông”. Các em còn được vào vai người lính tham gia chiến đấu, bảo vệ quê hương đất nước.

Cô giáo Hà Lê Hòa Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập chia sẻ: Nhiều người cho rằng, giới trẻ ngày nay không còn yêu thích lịch sử, hay đã lãng quên sự hi sinh của các thế hệ cha ông. Tôi nghĩ rằng, điều đó không đúng. Có chăng, giới trẻ ngày nay có nhiều cách khác để thể hiện tình yêu với quá khứ của dân tộc, với công lao và sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập xếp hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà