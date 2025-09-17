Xây dựng Đảng Hữu Khuông - Khơi dậy nội lực từ "ốc đảo" gian nan Xã Hữu Khuông, một “ốc đảo” miền núi biệt lập của Nghệ An với địa hình hiểm trở và nhiều khó khăn, đang từng bước vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng nguồn nhân lực và cải thiện hạ tầng, địa phương đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Vùng “ốc đảo” giữa đại ngàn

Là một trong những xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, xã Hữu Khuông nằm cách trung tâm tỉnh hơn 300 km, với tổng diện tích tự nhiên trên 26.379 ha.

Địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh bởi sông, suối và rừng núi, Hữu Khuông còn được biết đến như một “ốc đảo” biệt lập, do bị bao quanh bởi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Giao thông đi lại vào xã Hữu Khuông chủ yếu phụ thuộc vào đường thủy. Ảnh tư liệu: Hữu Vi

Toàn xã hiện có 7 bản, với 653 hộ dân và 2.831 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Khơ Mú và H’Mông. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tuyệt đối, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 74,73%, hộ cận nghèo chiếm 9,65%. Giao thông đi lại chủ yếu phụ thuộc vào đường thủy; đất ở, đất sản xuất hạn chế; trình độ dân trí còn thấp; sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung, tự cấp, khó kết nối thị trường.

Thời gian qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, vượt qua nhiều khó khăn, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Hữu Khuông đã từng bước ổn định đời sống, nỗ lực triển khai các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của địa phương đã có nhiều bước tiến rõ rệt với sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu nhập toàn xã đạt 74.880 triệu đồng, vượt 111,8% so với mục tiêu đề ra, trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên 30,9 triệu đồng, tương đương 120,7% kế hoạch. Thu ngân sách cũng đạt 273 triệu đồng, vượt 109,2% so với mục tiêu, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 ước đạt 650 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,6 lần so với giai đoạn trước đó.

Một số hộ gia đình tại bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông tận dụng nguồn nước từ hồ thủy điện để phát triển mô hình nuôi cá lồng. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Về phát triển sản xuất, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo và ổn định xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ thời tiết, thiên tai và dịch bệnh, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, diện tích gieo trồng toàn xã trong 5 năm đạt 2.626,4 ha, tăng mạnh so với mục tiêu, với các loại cây trồng như lúa, ngô, sắn, rau đậu và gừng đều được mở rộng hoặc duy trì ổn định, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Sản lượng lương thực có hạt lên đến gần 6.000 tấn, vượt gấp hơn 6 lần kế hoạch, trong khi đó, chăn nuôi cũng được phát triển mạnh mẽ, với tổng đàn gia súc, gia cầm tăng đáng kể, đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Đặc biệt, công tác trồng rừng và bảo vệ rừng được quan tâm, với diện tích rừng trồng và bảo vệ tăng cao, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 68%, vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động thủy sản phát triển với mô hình nuôi cá lồng và ao nuôi mở rộng, sản lượng khai thác đạt mức tăng trưởng trên 200% so với mục tiêu, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Song song với đó, công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, các tiêu chí được cải thiện rõ rệt với việc bê tông hóa hàng nghìn mét đường, nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh.

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hệ thống điện lưới phủ rộng đến 6/7 bản, với gần 90% số hộ dân được sử dụng điện, đồng thời, các công trình văn hóa, trường học và cơ quan hành chính được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển. Việc thu hút vốn đầu tư được chú trọng, với tổng vốn trên 650 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm như xây dựng đường giao thông, trụ sở UBND xã, nhà ở bán trú cho học sinh, tạo bước tiến quan trọng cho phát triển hạ tầng xã hội.

Về dịch vụ, các hoạt động sản xuất, buôn bán và kinh doanh được khuyến khích phát triển đúng hướng, đảm bảo quản lý chất lượng hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống dân cư. Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư từng bước, mạng lưới viễn thông được cải thiện với sóng điện thoại phủ đến hầu hết các bản, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý và phục vụ nhân dân.

Một góc bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông. Ảnh tư liệu: Hữu Vi

Công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng được quan tâm, với quy hoạch sử dụng đất hợp lý, bảo vệ rừng, kiểm tra xử lý vi phạm khai thác tài nguyên trái phép. Các biện pháp phòng, chống thiên tai, thu gom xử lý chất thải rắn và nguy hại đạt tỷ lệ đáng kể, góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh lên đến 95%, trong đó, 40% dân số nông thôn tiếp cận nước sạch, cải thiện điều kiện sống và sức khỏe cộng đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo được đặc biệt quan tâm, với mạng lưới trường lớp được củng cố, trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt gần 98%. Các phong trào khuyến học, khuyến tài được phát triển rộng rãi, góp phần nâng cao tri thức cho thế hệ trẻ. Song song đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đa dạng của các dân tộc, đồng thời, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa và dòng họ hiếu học.

Y tế và dân số cũng được quan tâm với công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt, không để dịch lớn xảy ra. Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em đạt 100%, tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm dần, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Công tác kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến tích cực, giảm sinh con thứ 3, duy trì tốc độ tăng dân số hợp lý với quy mô hơn 2.800 người.

Về giải quyết việc làm và an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% kế hoạch, đồng thời, xuất khẩu lao động cũng được quan tâm với nguồn thu nhập từ kiều hối ước đạt hơn 22 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, với hàng trăm hộ được hỗ trợ về nhà ở và vay vốn phát triển sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đảm bảo đời sống ổn định cho người dân.

Một trong những mô hình hỗ trợ giảm nghèo tại xã Hữu Khuông. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được kiện toàn, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đặc biệt là đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường. Công an xã đã chủ động phát hiện, xử lý các vụ vi phạm, quản lý nghiêm người nghiện ma túy và thực hiện các biện pháp cai nghiện, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng.

Những kết quả toàn diện trên đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Hữu Khuông trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh dấu bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

Khơi dậy nội lực, tạo đà bứt phá phát triển

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được trong giai đoạn trước, Đảng bộ và nhân dân xã Hữu Khuông xác định rõ mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm đổi mới, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng các dịch vụ và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Xã cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thúc đẩy xuất khẩu lao động, đồng thời, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo bước đột phá quan trọng để đưa địa phương phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, xã Hữu Khuông đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng, cùng với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, xã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, cùng 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm huy động tối đa các nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Điều này nhằm tạo nên bước phát triển rõ nét và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hữu Khuông nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đình Tuân

3 khâu đột phá chiến lược được xác định là nhân tố quyết định thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã. Trước tiên, là đột phá về phát triển nguồn nhân lực và khơi dậy sức mạnh đoàn kết. Xã tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có trình độ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn bộ hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ và sự đồng thuận xã hội, xã huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và sáng kiến của nhân dân để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Khâu đột phá thứ hai, là cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm được coi là trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm địa phương.

Khâu đột phá thứ ba, là tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Xã huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là từ các chương trình mục tiêu quốc gia, để từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng thiết yếu, cơ sở dịch vụ, phát triển các ngành nghề, đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể theo chuỗi liên kết giữa sản xuất, cung ứng dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, xã cũng huy động tổng thể các nguồn lực để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phân luồng đào tạo và giải quyết việc làm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tất cả những giải pháp và mục tiêu này đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện và bền vững của xã Hữu Khuông trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư ổn định và phát triển.