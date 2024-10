Huyện Con Cuông đề xuất xây dựng hầm xuyên núi qua eo Vực Bồng

Eo Vực Bồng trên Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ đá và cây gỗ to đổ từ đỉnh núi lèn xuống mặt đường 7A, làm bị thương người đi đường và gây ách tắc giao thông.

Mới đây nhất, vào khoảng gần 1h ngày 23/9, tại Quốc lộ 7A đoạn qua eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, một cây gỗ mọc tự nhiên trên lèn đá từ độ cao khoảng 10m bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường cùng với nhiều tảng đá lớn. Rất may thời điểm này chưa có người và phương tiện tham gia giao thông nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, cũng tại địa điểm này, nhiều tảng đá và cành cây to đổ xuống đường khiến một người điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường bị thương.

Người dân đặt câu hỏi, vì sao trước đây tình trạng đá và cây tại khu vực eo Vực Bồng không đổ xuống, mà chỉ trong thời gian ngắn gần đây lại xảy ra 2 vụ liền? Tình trạng này khiến ai cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi qua eo Vực Bồng, nhất là những lúc mưa to, gió lớn.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho rằng: Eo Vực Bồng tại km88+350m trước đây đã được ngành giao thông nâng cấp bằng cách mở rộng, nâng cao cốt đường, nên phần mái được mở rộng, tạo thành vách lèn cao dựng đứng. Sau hàng chục năm, do tác động của thời tiết, đá có hiện tượng bị phong hóa, thiếu lực ma sát.

Cùng đó, toàn bộ cây mọc trên núi đá là cây rễ bám. Khi cây cao to lên thì cành kéo ra, khiến rễ đứt ra khỏi đá, nên nhiều khối đá bị tách ra, khi gặp mưa và gió sẽ rơi xuống. Đó là nguyên nhân dẫn đến xảy ra tình trạng cây và đá rơi xuống đoạn đường eo Vực Bồng trong những ngày qua.

Giải pháp trước mắt, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn xử lý bằng cách cắt toàn bộ hệ thống cây to phía trên vách đá, để giảm sức nặng của cây.

Tuy nhiên, nguy cơ đá rơi xuống đường vẫn tồn tại, bởi gốc cây to vẫn còn và sẽ phát triển cành trong thời gian tới. Do đó, huyện đã tính đến phương án lâu dài, tránh rủi ro tai nạn đáng tiếc cho người dân mỗi khi qua đoạn đường eo Vực Bồng này.

Theo đó, hiện nay huyện Con Cuông đang lập dự thảo tờ trình để gửi ngành giao thông đề xuất dự án: Hầm xuyên núi trên tuyến Quốc lộ 7 từ Km 88+150 đến Km 88 + 500 qua eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng hầm xuyên núi theo quy hoạch quy hoạch chung xây dựng thị xã Con Cuông – đô thị trung tâm vùng miền núi Tây Nam – tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4438/QĐ.UBND-CN ngày 09/12/2005 với tổng chiều dài khoảng 350m, bề rộng hầm 25m.

Dự án hầm xuyên núi trên tuyến Quốc lộ 7 từ Km88+150 đến Km88 + 500 qua eo Vực Bồng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch khác có liên quan; Kế hoạch 217-KH/HU ngày 28/03/2024 của Huyện ủy Con Cuông về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 68–CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An trong đó định hướng “xây dựng và phát triển huyện Con Cuông trở thành đô thị loại 4 theo hướng sinh thái, du lịch”.