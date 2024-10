Kinh tế Huyện Con Cuông sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Thanh Nam trong tháng 10 Huyện Con Cuông đang phấn đấu đến giữa tháng 10/2024 này sẽ di dời toàn bộ các hộ dân đến điểm kinh doanh mới để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu Thanh Nam.

Clip: X.Hoàng - Q.An

Bố trí điểm kinh doanh mới cho người dân

Một trong những công trình vướng mặt bằng trên địa bàn huyện Con Cuông lâu nay là dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đối với việc giải phóng mặt bằng cho dự án này đã được tháo gỡ trong tháng 10 này, khi toàn bộ các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Con Cuông đã đồng thuận với giải pháp di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam trên địa bàn huyện Con Cuông đang thi công những hạng mục cuối cùng. Ảnh: Xuân Hoàng

Vợ chồng ông Hoàng Minh Đức ở thị trấn Con Cuông, chủ ki ốt nằm trong diện di dời của dự án cầu Thanh Nam cho biết: Gia đình ông từ hàng chục năm nay kiếm sống bằng nghề may mặc của chồng và buôn bán hàng may sẵn của vợ. Do đó, gia đình có 2 ki ốt liền nhau, một bên bán hàng quần áo may sẵn, một bên làm nghề thợ may.

Ngay từ thời gian đầu chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, không riêng gia đình ông mà các hộ kinh doanh ở đây đều đồng tình với chủ trương và mong muốn là Nhà nước tạo điều kiện bố trí cho địa điểm kinh doanh mới để kiếm kế sinh nhai.

Máy móc thi công dự án cầu Thanh Nam. Ảnh: Quang An

"Sau khi chính quyền thị trấn Con Cuông bố trí được khu kinh doanh mới cho bà con, gia đình chúng tôi chấp hành chủ trương di dời đến địa điểm kinh doanh mới, bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo sắp xếp của thị trấn Con Cuông, gia đình tôi được nhận 2 ki ốt. Một ki ốt của vợ trước khu đình chính của chợ là kinh doanh quần áo may sẵn, còn ki ốt của chồng làm nghề may mặc, được bố trí phía sau khu vực chợ. Chính quyền địa phương bố trí như vậy gia đình tôi thấy hợp lý. Hiện gia đình mong muốn địa phương sớm hoàn thiện ki ốt mới để chuyển đến ổn định làm ăn", ông Hoàng Minh Đức chia sẻ.

Những ki ốt kinh doanh đang vướng mắc chưa di dời. Ảnh: Xuân Hoàng

Cạnh đó là ki ốt của chị Phan Thị Phượng, làm nghề may mặc. Chị Phượng cho biết, gia đình đã được chính quyền phổ biến kế hoạch sắp xếp vị trí kinh doanh mới phía sau khu vực chợ Con Cuông, chỉ cách vị trí cũ vài chục mét, gia đình hoàn toàn đồng ý, nên tới đây sẽ thực hiện các bước di chuyển hàng hóa, tài sản.

Điểm kinh doanh mới cho các tiểu thương trong diện di dời. Ảnh: Quang An

Ông Mai Quang Hợi - Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông cho biết: Khu vực giải phóng mặt bằng tuyến đường lên cầu phía hữu ngạn sông Lam (từ Quốc lộ 7 vào cầu) có 38 hộ kinh doanh và 3 hộ dân sinh sống. Sau nhiều năm nghiên cứu bố trí địa điểm kinh doanh mới cho các hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Thanh Nam, thì địa phương đã chọn được phương án xây dựng 2 khu kinh doanh mới tại chợ Con Cuông.

Chính quyền Thị trấn Con Cuông tuyên truyền, vận động các tiểu thương sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Quang An

Trong đó, một khu được bố trí phía trước đình chợ, sát với đường Quốc lộ 7, dành cho những người kinh doanh bán các mặt hàng quần áo, tạp hóa... Một khu phía sau đình chợ, dành cho những người làm nghề, hoặc buôn bán vặt. Với cách làm đó, các hộ kinh doanh nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đã nhất trí, đồng thuận di dời đến địa điểm mới, bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện tại thị trấn đang hoàn thiện các ki ốt mới, phấn đấu di dời toàn bộ 38 hộ kinh doanh đến địa điểm mới chậm nhất ngày 15/10 này.

“Thị trấn hỗ trợ người dân toàn bộ xây dựng hạ tầng ki ốt và bố trí lực lượng hỗ trợ bà con trong quá trình di dời tài sản và hàng hóa đến địa điểm kinh doanh mới”, ông Mai Quang Hợi chia sẻ.

Cầu Thanh Nam sẽ hoàn thành trong tháng 11 tới

Cầu Thanh Nam (Con Cuông) được thiết kế là cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu hơn 412m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78km. Trong đó, đường đầu cầu phía bờ thị trấn (giao với QL7), chiều dài khoảng 0,18km: Đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9m; mặt đường rộng 6m, gia cố lề mỗi bên 1,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc hai bên đường. Dự án có tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 88%.

Bàn giao mặt bằng đến đâu, nhà thầu thi công ngay đến đó. Ảnh: Xuân Hoàng

Đường đầu cầu phía bờ Tả ngạn sông (giao với ĐT.541), chiều dài khoảng 1,6km là đường cấp IV miền núi nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Cầu được thiết kế tải trọng theo tiêu chuẩn HL93.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông cho biết, đến ngày 9/10, phần cầu đã thi công đạt 98%; đường lên cầu phía tả ngạn đạt 98%; Đường lên cầu phía hữu ngạn đạt 30 – 40%. Nguyên nhân đường lên cầu phía hữu ngạn đạt thấp là do còn vướng các ki ốt kinh doanh của người dân với chiều dài 60m.

Cầu Thanh Nam dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2024. Ảnh: Quang An

Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam (Con Cuông) được thi công tháng 9/2021, kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc nên huyện Con Cuông đã đề xuất tỉnh Nghệ An gia hạn thời gian và đã được tỉnh chấp thuận, thời hạn đến cuối tháng 10/2024.

“ Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, trong tháng 10 này, huyện sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cầu Thanh Nam. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công khi đã có mặt bằng, phấn đấu đưa dự án về đích trong tháng 11/2024. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông

Cầu Thanh Nam có vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Con Cuông. Ảnh: Xuân Hoàng

Cầu Thanh Nam là dự án trọng điểm, cấp bách của huyện nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện Con Cuông.