Huyện lúa Yên Thành sẽ có thêm 1 nhà máy may lớn, tạo việc làm cho 8.000 lao động

Dự án Nhà máy may An Hưng (do Công ty CP Tập đoàn An Hưng làm chủ đầu tư) được xây dựng trên khuôn viên khoảng 10 ha. Tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020, dự kiến đến tháng 4/2020 sẽ đưa vào hoàn thành. Sau khi đưa vào sử dụng, dự án Nhà máy may An Hưng sẽ tạo việc làm cho từ 6000 - 8.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành được đầu tư đồng bộ với quy mô hiện đại, từ các dây chuyền, thiết bị đều được nhập khẩu. Các hạng mục chính gồm hệ thống nhà xưởng may, nhà kho, nhà ăn ca, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác. Trong quá trình thi công, dự án gặp một số khó khăn như địa bàn huyện Yên Thành chưa có mỏ đất nên đơn vị thi công phải cải tạo đất ngay tại địa phương.



Phối cảnh Nhà máy An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn An Hưng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án để đưa vào hoạt động trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất, vừa giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người lao động và đưa công ty tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu trong nước và xuất khẩu. Tại đây sẽ sản xuất gia công 8 loại sản phẩm, dự kiến hàng năm sản xuất ra sản phẩm như áo sơ mi, áo phông trẻ em, quần bò, quần dài, váy, bộ quần áo trẻ em…

Toàn bộ sản phẩm gia công của Công ty sẽ được xuất sang các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các nước châu Âu…

Khác với các nhà xuất khẩu hàng may mặc khác trong nước, ngoài các sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng, Công ty còn tự thiết kế thời trang, tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu đối với các kiểu dáng do mình tự thiết kế.

Đặc biệt, công nhân sản xuất sẽ được đào tạo nghề miễn phí tại xưởng sản xuất, được trang bị phương tiện bảo hộ lao động và công cụ lao động, được đóng BHXH và BHYT, hưởng các chế độ thưởng, được nghỉ phép năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

Xã Công Thành, Yên Thành - nơi có nhà máy may An Hưng sắp xây dựng. Đồ họa: Lâm Tùng Ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành phấn khởi cho biết: Địa bàn xã Công Thành là vùng quê thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trước đây có một nhà máy sắn hoạt động trên địa bàn, tạo việc làm cho trên 150 lao động, tuy nhiên đến nay đã giải thể. Ngay trong năm 2019, nhờ các cấp ngành, xã đã thu hút được Nhà máy may An Hưng về đầu tư trên địa bàn xã, người dân rất phấn khởi.



Khi Nhà máy may An Hưng đi vào hoạt động thì lao động của xã và nhiều xã lân cận như Vĩnh Thành, Liên Thành, Nam Thành, Bảo Thành, Viên Thành… có thể có cơ hội việc làm ngay tại quê hương.