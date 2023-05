Để thực hiện các mục tiêu đề ra, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển để tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nông, lâm sản. Chăm lo đầu tư và phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

“Xuyên suốt quá trình đó, huyện Nghĩa Đàn chú trọng phát huy truyền thống văn hóa, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển toàn diện, tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi và ứng dụng số trong tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục đầu tư đúng tầm cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát huy tốt dân chủ cơ sở, giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong nhân dân, làm cho dân tin, dân yên, dân vui. Đồng thời, đảm bảo quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để Nghĩa Đàn phát triển bền vững”, đồng chí Phạm Chí Kiên – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn nhấn mạnh.