Huyện Nghĩa Đàn khen thưởng 18 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 'Xã, thị trấn sạch về ma túy'

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Trường

Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã, thị trấn sạch về ma túy”, với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp của cấp uỷ, chính quyền và Công an từ huyện đến cơ sở, cùng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đã tạo nhiều kết quả và tác động tích cực.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được đẩy mạnh. Trong đó, các cấp, các ngành đã phối hợp tổ chức 75 buổi tuyên truyền tập trung tại các khu dân cư, trường học, thu hút trên 60 nghìn lượt người tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thái Trường

Công an huyện và cấp xã tổ chức 27 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các xã, thị trấn, với hơn 1.200 lượt người tham gia; 5 đợt, hơn 25 lượt gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đồng bào Công giáo, tạo sự đồng thuận và vào cuộc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức 3 phiên toà lưu động xét xử các vụ án liên quan đến ma túy và 1 phiên tòa giả định.

Toàn huyện lắp đặt hơn 220 hòm thư tố giác tội phạm tại các khối, xóm, trụ sở các xã, thị trấn, các trường học; đồng thời ,lập đường “dây nóng” của Công an cấp xã tiếp nhận các thông tin phản ánh của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn biểu dương các thành tích của cả hệ thống chính trị trong triển khai Đề án "Xã sạch về ma túy". Ảnh: Thái Trường

Công an huyện cũng đã chỉ đạo công an xã duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là 18 mô hình liên quan công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy tại 23 xã, thị trấn, như: mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm tệ nạn xã hội, ma túy, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “2 xây, 3 chống”; “Ba không”; “Camera an ninh”...

Công an huyện và xã, thị trấn cũng đã chủ động tham mưu, đề xuất triển khai nhiều chương trình, dự án an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và huyện biên giới Quế Phong; góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, từng bước giữ vững thành quả của Đề án; trao tặng 35 suất quà có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho UBND xã, Công an xã và 33 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Đàn trao Quyết định công nhận "Xã, thị trấn sạch về ma túy" cho các địa phương. Ảnh: Thái Trường

Công tác đấu tranh được đẩy mạnh với 2 đợt tấn công truy quét tội phạm ma túy do Công an huyện triển khai, đã xác lập và đấu tranh có hiệu quả 4 chuyên án ma túy, bắt giữ 31 vụ, 39 đối tượng. Đối với Công an xã, thị trấn đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và chuyển khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy.

Sau 1 năm triển khai bài bản, quyết liệt với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, phát huy vai trò nòng cốt của Công an huyện, các xã, thị trấn, từ 4/23 xã, đến nay, có 23/23 xã, thị trấn trong toàn huyện đạt các tiêu chí và được công nhận “Xã, thị trấn sạch về ma túy”.

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án "Xã sạch về ma túy". Ảnh: Thái Trường

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Đàn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng Công an huyện và cơ sở trong triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã, thị trấn sạch về ma túy”.

Nhấn mạnh công tác “giữ sạch” địa bàn, bảo đảm hiệu quả bền vững của đề án, không để ma túy phát sinh trở lại là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay vào cuộc của các tầng lớp nhân dân; bởi vậy, cấp ủy, chính quyền và Công an từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu “làm sạch”, “giữ sạch” ma túy trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Nghĩa Đàn đã khen thưởng cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện và nhân rộng Đề án “Xã, thị trấn sạch về ma túy”.