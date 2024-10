Xã hội Huyện Quỳnh Lưu phê bình lãnh đạo xã vụ người dân mất nhà, mất đất sau khi đi làm ăn xa về Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu cho rằng, UBND xã An Hòa chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung được giao; huyện đã có công văn phê bình Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã, đồng thời, đôn đốc UBND xã An Hòa phải thực hiện xong các nội dung chỉ đạo của UBND huyện.

Có sai lệch về hồ sơ

Ngày 16/10, ông Hồ Anh Dũng – Chủ tịch UBND xã An Hòa (Quỳnh Lưu), cho biết, xã vừa có báo cáo kết quả xác minh nguồn gốc sử dụng đất của ông Trần Bá Định gửi lên UBND huyện. Động thái này có sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh về việc ông Định bị mất nhà, mất luôn cả đất sau khi đi làm ăn xa về nhưng không được chính quyền bồi thường.

Theo ông Dũng, để có kết luận, xã đã mời nhiều người liên quan, trong đó có những cán bộ, lãnh đạo xã giai đoạn gần 30 năm trước để xác minh. Kết quả cho thấy, vị trí giao đất cho ông Trần Bá Định được ông Trần Bá Tấn - nguyên cán bộ quản lý đất đai đại diện cho UBND xã tiến hành giao đất tại thực địa năm 1996. Vị trí cụ thể, phía Đông giáp đất của hợp tác xã , phía Tây giáp mương thoát nước (nay là đường giao thông), phía Nam giáp đường liên xã (nay là Tỉnh lộ 537B), phía Bắc giáp mương thoát nước sát trường học. Thửa đất có diện tích 100m2, mục đích sử dụng đất là đất ở.

Thửa đất của ông Định đã bị thu hồi để mở rộng cảnh quan cho trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Tuy nhiên, về bản đồ 299, ông Định được UBND xã An Hòa giao đất tại thửa đất số 1284, tờ bản đồ 01, diện tích 40 m² và một phần diện tích thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01, diện tích 60 m².

Còn về bản đồ địa chính, khi UBND xã An Hoà giao đất cho ông Định thì khu vực giao đất được bản đồ địa chính đo thành 1 thửa cụ thể thuộc thửa số 308, tờ bản đồ 10, diện tích 462 m². UBND xã An Hòa chỉ giao cho ông Định 100m² đất ở, tương đương số tiền đã thu của người này là 2 triệu đồng. Phần diện tích còn lại trừ ra làm quỹ đất xây dựng trường học. Hiện tại là đất hành lang cạnh trường mầm non và tiểu học.

Chính vì vậy, UBND xã An Hòa kết luận, đối chiếu vị trí hiện trạng giao đất, bản đồ 299, bản đồ địa chính thì vị trí giao đất của ông Định được UBND xã An Hòa giao tại thửa đất số 1284, diện tích 40m² cộng thêm 60m2 tại thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01.

Về hiện trạng sử dụng đất, sau khi được giao đất thì ông Định có xây dựng ốt cắt tóctrên một phần diện tích thửa đất tại thửa số 1285, còn thửa đất số 1284 ông Định chưa sử dụng. Năm 1996, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 01/01/1996 là cấp đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi ông Định được UBND xã cấp đất ở, thì cán bộ quản lý đất đai của xã An Hòa ghi thêm vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này 1 thửa đất ở, cụ thể là ghi thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01, diện tích 100 m². Vị cán bộ này ghi vào phần ghi chú là “Đất ở cấp sau bổ sung vào GCN".

UBND xã An Hòa cho rằng, nguyên nhân có thửa đất số 1285 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định là do cán bộ quản lý đất đai của xã năm 1996 tự chỉnh lý thửa đất số 1284 và một phần diện tích thửa đất số 1285 thành thửa đất số 1285, rồi ghi bổ sung vào giấy chứng nhận.

“Như vậy, thửa đất ông Trần Bá Định được UBND xã An Hòa cấp đất ở tại thửa đất số 1284, diện tích 40 m² và 60 m² của thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01. Chưa tiến hành họp xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Chưa được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu”, kết luận của UBND xã An Hòa nêu.

Mặc dù đã có báo cáo kết quả xác minh nguồn gốc thửa đất, nhưng trong báo cáo này, UBND xã vẫn chưa đưa ra được kiến nghị, đề xuất về hướng xử lý như yêu cầu của UBND huyện.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về việc này, Chủ tịch UBND xã An Hòa cho hay, trước đây xã từng kiến nghị UBND huyện bồi thường đất tái định cư cho ông Định nhưng không được chấp thuận.

“Nay kiến nghị tiếp như vậy chắc cũng không được vì sợ sai lại chồng sai. Nên xã chỉ báo cáo kết quả xác minh rõ thêm về quá trình nguồn gốc đất rồi chờ hướng dẫn, chỉ đạo của huyện. Xét về tình thì các cấp cũng cần quan tâm để ông Định không thiệt thòi. Còn về pháp lý thì có lẽ phải chờ tòa phân giải”, Chủ tịch UBND xã An Hòa nói.

Để tiện đi lại nhằm khiếu nại đòi bồi thường, 6 năm nay ông Định phải chuyển về TP. Vinh thuê trọ, làm nghề buôn hoa quả. Ảnh: Tiến Hùng

Phê bình lãnh đạo xã

Trước đó, ngày 5/10, Báo Nghệ An đã có bài phản ánh về việc ông Trần Bá Định mất đất, mất luôn cả nhà sau thời gian dài đi làm ăn xa trở về. Theo ông Định, ông là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất số 73 tờ bản đồ số 16 (tức thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01, bản đồ 299), được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01/6/1996 với diện tích 100m² đất ở.

Năm 2019, khi ông không có mặt tại địa phương thì UBND xã An Hòa đã tự ý phá dỡ ki-ốt, lấy phần đất của ông để mở rộng khuôn viên trường mầm non, nhưng đến nay chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông. Sau nhiều năm khiếu nại nhưng không được giải quyết thỏa đáng, tháng 8/2023, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp trong phiên tiếp công dân định kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh sau đó đã có văn bản giao UBND huyện Quỳnh Lưu xử lý dứt điểm trước ngày 31/12/2023. Nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trước khi bị thu hồi, thửa đất của ông Định nằm ở vị trung tâm xã An Hòa, phía trước là tỉnh lộ, phía sau tiếp giáp trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Nguyễn Xuân Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, ngày 08/10/2024, ông đã chủ trì cuộc làm việc với các phòng chuyên môn đế cho ý kiến về xử lý đơn của ông Trần Bá Định.

Ông Dinh cũng cho hay, trong quá trình giải quyết, UBND huyện đã có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục pháp lý, đã tổ chức làm việc với UBND xã An Hòa và các phòng, đơn vị để chỉ đạo hướng dẫn UBND xã An Hòa thực hiện các nội dung xác minh, kết luận theo thẩm quyền để có căn cứ, cơ sở giải quyết quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường thửa đất, kiểm tra hồ sơ, tổ chức làm việc hướng dẫn UBND xã An Hòa thực hiện và đã có công văn đôn đốc.

Tuy nhiên, UBND xã An Hòa chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung được giao, UBND huyện đã có công văn phê bình Chủ tịch và công chức địa chính xã An Hòa, đồng thời, giao UBND xã An Hòa phải thực hiện xong các nội dung chỉ đạo của UBND huyện và báo cáo kết quả trước ngày 20/10/2024.

“Trước tình hình đơn thư công dân kéo dài, nội dung giải quyết thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND xã An Hòa nhưng việc giải quyết của địa phương chậm, gây bức xúc cho công dân, đã được UBND tỉnh đôn đốc nhắc nhở. Vụ việc có tính chất phức tạp, giấy tờ hồ sơ có dấu hiệu ghi thêm nội dung làm sai lệch bản chất”, ông Dinh kết luận.

Cũng theo ông Dinh, trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy, hồ sơ giấy tờ pháp lý ghi thêm nội dung cố ý làm sai lệch bản chất, có dấu hiệu hình sự thì chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện để điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, kết luận và đề xuất của UBND xã An Hòa, ông Dinh giao phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Thanh tra huyện và các phòng liên quan nghiên cứu hồ sơ và căn cứ quy định pháp luật hiện hành đề tham mưu UBND huyện xử lý theo thẩm quyền và chỉ đạo UBND xã An Hòa giải quyết kiến nghị của ông Trần Bá Định theo đúng quy định pháp luật.