Xã hội

Huyện Tân Kỳ và Yên Thành đoạt giải Nhất Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề ‘Lời của Bác Hồ - Lời của non sông’

Sáng 20/8, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2024 với chủ đề “Lời của Bác Hồ - Lời của non sông”.