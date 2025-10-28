Hyundai Venue 2026 thế hệ mới: Lột xác, giữ động cơ cũ Venue bước sang thế hệ 2 với phong cách vuông vức, cụm màn hình cong kép 12,3 inch và không gian rộng hơn nhờ trục cơ sở tăng lên 2.520 mm; động cơ 1.2, 1.0 turbo và 1.5 diesel giữ nguyên.

Sau 6 năm có mặt trên thị trường, Hyundai Venue chính thức chuyển sang thế hệ thứ 2. Thế hệ 2026 được làm mới toàn diện ở ngoại hình và không gian nội thất, bổ sung đáng kể về công nghệ hiển thị, trong khi vẫn giữ nguyên các cấu hình động cơ quen thuộc. Mẫu SUV cỡ nhỏ này dự kiến ra mắt tại Ấn Độ vào đầu tháng 11, trước khi có khả năng được đưa về Việt Nam trong năm tới, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize và Suzuki Fronx.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở ngôn ngữ thiết kế vuông vức, dàn đèn LED đặc trưng và cụm màn hình cong kép 12,3 inch, đi kèm trục cơ sở tăng lên 2.520 mm giúp cải thiện không gian hàng sau. Giá bán hiện chưa được công bố; với nhóm xe phổ thông, giá vẫn là yếu tố then chốt quyết định sức hút.

Hyundai Venue the he moi anh 1

Phong cách vuông vức, chi tiết ánh sáng tạo điểm nhận diện

Venue mới chuyển từ vẻ thể thao sang phong cách nam tính, góc cạnh hơn, lấy cảm hứng từ Hyundai Exter. Phần đầu xe gây ấn tượng với cấu trúc đèn tách tầng: dải LED định vị kiểu “Twin Horn”, đèn pha LED “Quad Beam” và dải LED kéo dài hết bề ngang, kết hợp lưới tản nhiệt hình hộp và tấm ốp cản kim loại kích thước lớn.

Nhìn ngang, hốc bánh kiểu Tucson, chi tiết ốp cột C bóng và tổng thể thân xe thẳng đứng tạo cảm giác vững chãi. Kích thước tổng thể tăng nhẹ: xe rộng hơn 30 mm, cao hơn 48 mm, trục cơ sở kéo dài thêm 20 mm, đạt 2.520 mm. Chiều dài giữ ở mức 3.995 mm để phù hợp quy định SUV cỡ nhỏ tại Ấn Độ.

Đuôi xe dùng dải đèn hậu LED liền mạch gợi liên tưởng phong cách Opel, kết hợp cản sau ốp kim loại. Bộ mâm hợp kim 16 inch hai tông màu hoàn thiện diện mạo cơ bắp nhưng vẫn gọn gàng cho môi trường đô thị.

Cabin số hóa với cụm màn hình cong kép 12,3 inch

Nội thất Venue thế hệ mới gần như được thiết kế lại hoàn toàn. Tâm điểm là cụm màn hình cong kép gồm hai màn hình 12,3 inch nối liền: một cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, một cho hệ thống giải trí trung tâm, trải dài từ sau vô-lăng đến khu vực trung tâm táp-lô. Cách bố trí này giúp giảm thao tác mắt và mang lại trải nghiệm công nghệ đồng nhất.

Khu vực điều khiển trung tâm được tối giản nhưng vẫn giữ các nút vật lý cho hệ thống điều hòa – ưu tiên thao tác nhanh và chính xác khi lái xe. Vô-lăng D-cut với logo bốn chấm tương tự các mẫu Ioniq 5, Santa Fe hay Palisade mới.

Vật liệu và phối màu hai tông Dark Navy và Dove Grey cho cảm quan hiện đại. Đèn viền nội thất Moon White tinh tế, ghế bọc da (theo thông tin nhà sản xuất) mang lại cảm giác cao cấp cho một mẫu SUV cỡ nhỏ.

Hyundai Venue the he moi anh 2

Không gian người dùng: rộng rãi hơn, tiện dụng hơn

Trục cơ sở tăng lên 2.520 mm mang lại khoảng để chân tốt hơn cho hàng ghế sau. Lưng ghế trước được khoét thông minh giúp tối ưu khoảng gối. Hàng ghế sau có tính năng ngả, cửa gió điều hòa sau và rèm che nắng – những tiện ích thực dụng cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Các phím chức năng được bố trí lại gọn gàng, giảm thao tác thừa. Với kiến trúc ghế và khoang sau được hoàn thiện, Venue thế hệ mới hướng tới trải nghiệm thoải mái hơn trong đô thị và những hành trình ngắn cuối tuần.

Động lực không đổi: 1.2 xăng, 1.0 tăng áp, 1.5 diesel

Khác với bước nhảy về thiết kế và công nghệ hiển thị, dải động cơ giữ nguyên cấu hình. Tùy chọn xăng 1.2L cho công suất 82 mã lực phù hợp nhu cầu di chuyển phổ thông. Bản 1.0L tăng áp đạt 120 mã lực, phục vụ nhu cầu linh hoạt hơn. Tại Ấn Độ, Venue còn có thêm động cơ diesel 1.5L công suất khoảng 116 mã lực. Tất cả đi kèm dẫn động cầu trước.

Tùy phiên bản, hộp số là sàn hoặc tự động CVT. Với nền tảng động cơ không đổi, cảm giác vận hành dự kiến quen thuộc với người dùng Venue hiện tại; sự khác biệt đáng kể có thể đến từ cách âm, vị trí ngồi và chất lượng điều khiển nhờ khoang lái mới.

An toàn và hỗ trợ lái: thông tin sẽ được làm rõ khi ra mắt

Nhà sản xuất chưa công bố chi tiết các gói an toàn chủ động hoặc đánh giá thử nghiệm an toàn độc lập cho Venue thế hệ mới. Thông tin về các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), nếu có, sẽ được cập nhật khi xe ra mắt chính thức tại Ấn Độ.

Giá bán, định vị và đối thủ

Venue thế hệ mới dự kiến ra mắt đầu tháng 11 tại Ấn Độ, giá niêm yết chưa được công bố. Tại Việt Nam, Venue bản hiện hành đang có giá khoảng 539–579 triệu đồng cho hai cấu hình. Khi thế hệ mới về nước (nhiều khả năng trong năm sau, tùy kế hoạch của hãng), mẫu xe sẽ đối đầu Kia Sonet, Toyota Raize và Suzuki Fronx trong phân khúc SUV hạng A. Với nhóm khách hàng phổ thông, giá bán sẽ là biến số quyết định sức cạnh tranh, bên cạnh thiết kế và trang bị mới.

Bảng thông số chính (theo thông tin công bố)

Hạng mục Thông tin Chiều dài 3.995 mm Chiều rộng Tăng 30 mm (so với đời trước) Chiều cao Tăng 48 mm (so với đời trước) Trục cơ sở 2.520 mm (tăng 20 mm) Mâm Hợp kim 16 inch, hai tông màu Động cơ xăng 1.2L 82 mã lực; dẫn động cầu trước Động cơ xăng 1.0L tăng áp 120 mã lực; dẫn động cầu trước Động cơ diesel 1.5L Khoảng 116 mã lực; dẫn động cầu trước Hộp số Sàn hoặc tự động CVT (tùy phiên bản) Thời điểm ra mắt Ấn Độ Đầu tháng 11 (giá chưa công bố)

Kết luận: bước tiến rõ rệt về thiết kế và trải nghiệm số

Hyundai Venue 2026 tạo khác biệt bằng ngoại hình vuông vức, hệ thống chiếu sáng đặc trưng và khoang lái số hóa với hai màn hình 12,3 inch. Không gian hàng sau được cải thiện nhờ trục cơ sở tăng, đi kèm nhiều tiện ích cho người dùng gia đình. Việc giữ nguyên dải động cơ giúp tối ưu chi phí và độ tin cậy, nhưng cũng đồng nghĩa sức mạnh không có đột phá.

Ưu điểm: thiết kế mới mẻ, màn hình cong kép 12,3 inch, không gian sau rộng hơn, tiện ích thực dụng. Hạn chế: động cơ giữ nguyên, thông tin an toàn/ADAS và giá bán chưa được công bố. Khi về Việt Nam, Venue thế hệ mới hứa hẹn tạo sức ép trong phân khúc nếu được định giá hợp lý.