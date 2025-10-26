Hyundai Venue 2026 thế hệ mới: Nâng cấp lớn, thêm ADAS Hyundai công bố Venue 2026 trước ngày ra mắt 4/11 tại Ấn Độ: kích thước tăng, màn hình kép 12,3 inch, bổ sung ADAS cấp độ 2. Bản diesel lần đầu có số tự động; thế hệ cũ vẫn bán song song.

Hyundai đã công bố thông tin chi tiết về Venue 2026 – thế hệ thứ hai của mẫu SUV cỡ nhỏ – trước khi ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 4/11. So với đời trước, Venue mới tăng kích thước, cải thiện trang bị và bổ sung gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Đáng chú ý, bản diesel lần đầu xuất hiện với hộp số tự động, trong khi Hyundai vẫn duy trì bán song song thế hệ cũ để đa dạng lựa chọn.

Ở mảng công nghệ, Venue 2026 chuyển sang cụm màn hình đôi 12,3 inch và tích hợp nhiều tính năng tiện nghi vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc cao hơn. Gói an toàn tiêu chuẩn tiếp tục giữ 6 túi khí và cân bằng điện tử, đồng thời bổ sung camera 360 độ và phanh tay điện tử với Auto Hold.

Thiết kế mới mẻ, nhận diện ánh sáng hiện đại

Diện mạo Venue 2026 thay đổi rõ rệt so với đời cũ. Phần đầu xe dùng đèn pha LED dạng tầng, đèn định vị ban ngày hình chữ C và dải LED liền mạch chạy ngang nắp ca-pô – phong cách đồng bộ với các mẫu Hyundai mới ra mắt gần đây. Đuôi xe được làm lại cửa hậu và cụm đèn hậu LED gọn gàng, hiện đại hơn.

Diện mạo của Hyundai Venue 2026 đã thay đổi đáng kể so với người tiền nhiệm. Ảnh: Hyundai India

Kích thước tổng thể tăng cho phép tối ưu không gian: chiều cao tăng 48 mm, chiều rộng tăng 30 mm và chiều dài cơ sở dài hơn 20 mm. Với tỷ lệ thân xe vững chãi hơn, Venue hướng tới nhóm khách hàng đô thị cần một chiếc SUV gọn gàng nhưng không gian tốt.

Diện mạo của Hyundai Venue 2026 đã thay đổi đáng kể so với người tiền nhiệm. Ảnh: Hyundai India

Trong bối cảnh cạnh tranh với KIA Sonet, Maruti Suzuki Brezza hay Renault Kiger, bước chuyển ngôn ngữ ánh sáng và tỉ lệ thân xe giúp Venue 2026 tạo khác biệt về nhận diện.

Khoang lái hiện đại với màn hình đôi 12,3 inch

Cabin Venue 2026 được làm mới với cụm màn hình đôi 12,3 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Bố cục táp-lô tối giản, chú trọng hiển thị số và kết nối. Các trang bị tiện nghi đã có ở đời trước tiếp tục hiện diện: ghế trước chỉnh điện có tính năng làm mát, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, rèm che nắng hàng ghế sau và ghế sau có thể ngả 2 nấc.

Nội thất của Hyundai Venue 2026 trông hiện đại và cao cấp hơn. Ảnh: Hyundai India

Nhờ các thông số kích thước tăng, Venue mới hứa hẹn mang đến cảm giác rộng rãi hơn cho cả hàng ghế trước và sau, phù hợp sử dụng gia đình trong đô thị.

Hiệu năng và truyền động: lựa chọn động cơ quen thuộc

Hyundai không thay đổi cấu hình động cơ ở thế hệ mới, tập trung tinh chỉnh trang bị đi kèm. Ba lựa chọn động cơ gồm:

Xăng 1.2L, công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 113 Nm

Xăng 1.0 Turbo, công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm

Diesel 1.5L, công suất 116 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm

Tùy chọn hộp số đa dạng: số sàn 5 cấp hoặc 6 cấp, số tự động 6 cấp và ly hợp kép 7 cấp DCT. Điểm mới đáng chú ý là bản diesel lần đầu có hộp số tự động, nâng trải nghiệm tiện nghi và giúp Venue cạnh tranh trực diện KIA Sonet bản diesel tự động.

Các phiên bản số tự động và DCT trang bị lẫy chuyển số, kèm ba chế độ lái và ba chế độ lực kéo tùy chỉnh, hỗ trợ linh hoạt trong điều kiện vận hành khác nhau. Cảm giác vận hành thực tế sẽ phụ thuộc cấu hình và mặt đường, nhưng về lý thuyết Venue 2026 tiếp tục giữ đặc tính tiết kiệm và thân thiện đô thị của đời trước.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Venue 2026 bổ sung ADAS cấp độ 2. Theo thông tin công bố, gói trang bị gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước và sau, cùng phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold. Bên cạnh đó, 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử là trang bị tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm.

Đánh giá an toàn theo các tổ chức độc lập như Global NCAP chưa được công bố cho thế hệ mới tại thời điểm hiện tại.

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Thông tin Thay đổi kích thước Cao +48 mm; rộng +30 mm; chiều dài cơ sở +20 mm Đèn chiếu sáng Đèn pha LED dạng tầng; đèn LED ban ngày hình chữ C; dải LED liền mạch phía trước Màn hình Cụm màn hình đôi 12,3 inch (đồng hồ kỹ thuật số + giải trí trung tâm) Tiện nghi chính Ghế trước chỉnh điện có làm mát; cửa sổ trời; đèn viền nội thất; rèm che nắng hàng sau; ghế sau ngả 2 nấc Động cơ xăng 1.2L 83 mã lực, 113 Nm Động cơ xăng 1.0 Turbo 120 mã lực, 172 Nm Động cơ diesel 1.5L 116 mã lực, 250 Nm Hộp số Sàn 5 hoặc 6 cấp; tự động 6 cấp; ly hợp kép 7 cấp DCT Tính năng vận hành Lẫy chuyển số trên bản AT/DCT; 3 chế độ lái; 3 chế độ lực kéo ADAS Camera 360 độ; cảm biến đỗ trước/sau; phanh tay điện tử với Auto Hold An toàn tiêu chuẩn 6 túi khí; cân bằng điện tử

Giá bán, định vị và chiến lược song song hai thế hệ

Hyundai sẽ công bố giá Venue 2026 khi ra mắt ngày 4/11. Hãng đồng thời tiếp tục bán Venue thế hệ cũ với duy nhất động cơ xăng 1.2L và hộp số sàn 5 cấp, giá 848.000–914.000 Rupee (254–274 triệu đồng). Cách làm này tạo hai lựa chọn rõ ràng: thế hệ cũ tối ưu chi phí, thế hệ mới hướng tới trải nghiệm công nghệ và tiện nghi.

Hyundai Venue sẽ được bán song song cả bản cũ và mới để mở rộng đối tượng khách hàng mua xe. Ảnh: Cartoq

Tại Ấn Độ, Hyundai đã mở nhận đặt cọc Venue 2026 với khoản 25.000 Rupee (7,5 triệu đồng). Ở Việt Nam, Venue hiện lắp ráp trong nước với động cơ 1.0 Turbo tăng áp, hai phiên bản giá 499 triệu đồng và 539 triệu đồng.

Kết luận: Bản nâng cấp đậm tính công nghệ, lựa chọn linh hoạt

Venue 2026 là bản nâng cấp toàn diện ở những điểm người dùng đô thị cần: không gian tốt hơn, hiển thị hiện đại và gói an toàn mở rộng. Việc bổ sung hộp số tự động cho bản diesel cũng giúp Venue tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Ưu điểm: thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch, ADAS cấp độ 2, dải truyền động đa dạng, bản diesel có số tự động. Hạn chế: thông số an toàn độc lập chưa công bố, hiệu năng thực tế cần kiểm chứng khi xe bán ra.