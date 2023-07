Kết quả công bố các chỉ số: PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS của năm 2022 đạt kết quả khá tích cực so với năm 2021. Theo đó, chỉ số PAR Index của tỉnh Nghệ An năm 2022 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 01 bậc so với năm 2021 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay; chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh Nghệ An xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 21 bậc so với năm 2021; Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021; Chỉ số PAPI xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 2 bậc so với năm 2021).