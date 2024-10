Quốc tế Israel đối mặt nguy cơ thiếu tên lửa đánh chặn Các chuyên gia cảnh báo, hệ thống phòng không có thể bị "kéo căng" nếu Iran phản ứng trước cuộc tấn công trả đũa dự kiến của Israel hoặc nếu Hezbollah tấn công tổng lực.

Những vệt khói trên không trung khi các tên lửa phóng từ Liban vào miền Bắc Israel bị đánh chặn trên bầu trời Safed, ngày 9/10. Ảnh: AP

Theo một nguồn tin của Anh vào ngày 15/10, Israel đang gặp phải tình cảnh có nguy cơ thiếu hụt các tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng không giữa cuộc chiến kéo dài suốt năm qua với Gaza và Liban, và trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một cuộc xung đột leo thang có thể xảy ra với Iran.

Viện dẫn các chuyên gia và cựu quan chức quân sự, tờ Financial Times cho biết, Washington đang hỗ trợ nhà nước Do Thái giải quyết vấn đề này, đặc biệt là thông qua lời hứa gửi hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), nhưng Jerusalem có thể ngày càng nhận thấy họ phải quyết định những mục tiêu nào muốn ưu tiên bảo vệ.

"Những vấn đề về đạn dược của Israel là nghiêm trọng", Dana Stroul, một cựu quan chức quốc phòng Mỹ, cho biết. "Nếu Iran phản ứng trước một cuộc tấn công của Israel, và Hezbollah cũng tham gia, thì hệ thống phòng không của Israel sẽ bị kéo căng".

Bà nói thêm rằng nguồn cung không phải là vô hạn và Washington không thể duy trì việc cung cấp liên tục cho cả Ukraine và Israel ở cùng tốc độ.

Boaz Levy, CEO của Israel Aerospace Industries, công ty sản xuất tên lửa đánh chặn, cho biết thêm: "Một số dây chuyền của chúng tôi đang hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng mọi cam kết của mình”.

Hệ thống đa tầng của Israel bao gồm Vòm Sắt (Iron Dome), được sử dụng để bắn hạ tên lửa tầm ngắn; David’s Sling, dùng để đánh chặn tên lửa tầm trung; và hệ thống Arrow, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo số liệu từ quân đội Israel, kể từ khi Hamas khơi mào cuộc chiến đang diễn ra bằng cuộc tấn công vào ngày 7/10 năm ngoái, hơn 20.000 tên lửa và tên lửa đạn đạo đã được bắn vào Israel từ Gaza và Liban. Nguồn tin cho biết thêm, các hệ thống phòng không của nước này đã thành công trong việc bắn hạ phần lớn các tên lửa đang hướng đến các khu vực đông dân cư.

Với sự trợ giúp của Mỹ và các đồng minh khu vực, Israel đã ngăn chặn 2 cuộc tấn công tên lửa từ Iran - một vào tháng 4 và một cuộc tấn công dữ dội hơn vào tháng 10 khi Cộng hòa Hồi giáo bắn 180 tên lửa đạn đạo vào nước này.

Israel đã thề sẽ đáp trả cuộc tấn công vào tháng 10 vào thời gian và cách thức do họ lựa chọn. Điều này có thể châm ngòi cho một phản ứng mạnh mẽ hơn từ Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ.

Theo cựu tướng IDF Assaf Orion, Israel chưa bị thử thách hoàn toàn khi Hezbollah ở Liban, được Iran hậu thuẫn, chưa phát huy hết năng lực của mình.

"Họ chỉ mới bắn khoảng 1/10 công suất phóng ước tính trước chiến tranh, vài trăm tên lửa mỗi ngày thay vì con số 2.000 như ước tính", Orion nói với tờ Financial Times. "Một phần là do Hezbollah lựa chọn không tấn công toàn lực, và một phần là do suy giảm vì IDF... Nhưng Hezbollah vẫn còn đủ lực để phát động một chiến dịch mạnh mẽ”.

Hezbollah, lực lượng bắt đầu tấn công Israel hàng ngày sau cuộc tấn công của Hamas 1 năm trước, đã nếm trải qua một loạt sự cố an ninh gây tổn thất nghiêm trọng trong những tuần gần đây, bao gồm vụ nổ hàng nghìn thiết bị liên lạc của các tay súng trong một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện, và các cuộc không kích của Israel đã tiêu diệt ban lãnh đạo của nhóm này.

Đầu tháng này, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ ở miền Nam Liban để đẩy lùi nhóm Hezbollah khỏi biên giới, phá hủy các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của họ, đồng thời nhằm loại bỏ mối đe dọa về một động thái tương tự như cuộc tấn công mà Hamas đã thực hiện năm ngoái từ Gaza.