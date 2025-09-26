Jaecoo J7 AWD Individual và Subaru Forester 2025 Hai C-SUV dẫn động bốn bánh thiên về off-road sắp gia nhập Việt Nam: Jaecoo J7 AWD Individual (tháng 10) với 7 chế độ địa hình, gầm 186 mm; Subaru Forester 2025 (tháng 11) dùng máy 2.5L kèm CVT. J7 có chip Snapdragon 8155 hỗ trợ AWD, Forester nhập Nhật có thể đội giá so với trước.

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón hai tân binh đáng chú ý ở nhánh thiên về địa hình: Jaecoo J7 AWD Individual và Subaru Forester 2025. Cả hai cùng dùng hệ dẫn động bốn bánh, nhấn mạnh khả năng vượt địa hình trong thân hình gọn gàng của xe hạng C – một cấu hình vốn hiếm khi được ưu tiên ở các phiên bản phổ thông.

Điểm nhấn nằm ở cách tiếp cận công nghệ: Jaecoo J7 AWD Individual đem chip tính toán ô tô Snapdragon 8155 xuống một mức giá dự kiến dễ tiếp cận hơn, không chỉ phục vụ giải trí mà còn tham gia điều phối AWD; trong khi Subaru Forester 2025 duy trì công thức máy hút khí tự nhiên 2.5L, hộp số Lineartronic CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian – cấu hình được ưa chuộng vì độ bền và tính ổn định.

Một công thức off-road trong thân hình C-SUV

Jaecoo J7 AWD Individual là biến thể 2 cầu định hướng địa hình của dòng J7, khác biệt trọng tâm ở hệ dẫn động và các chế độ vận hành. Xe trang bị 7 chế độ: Normal, Eco, Sport cùng ba cấu hình địa hình chuyên biệt Snow, Sand, Mud và Offroad. Thông số hình học hỗ trợ off-road gồm khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600 mm – những trị số đáng chú ý trong nhóm xe đô thị hạng C.

Jaecoo J7 AWD Individual là phiên bản có khung thép cường lực chiếm hơn 80% cấu trúc cùng nhiều tính năng chuyên off-road. Ảnh: OJV

Subaru Forester 2025, đã ra mắt tại Đông Nam Á từ tháng 7, dự kiến trình làng Việt Nam vào tháng 11. Bản tại Indonesia dùng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm, kết hợp hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động AWD. Với nguồn cung chuyển sang nhập Nhật, giá bán tại Việt Nam có thể tăng so với đời trước do không hưởng ưu đãi thuế như xe nhập ASEAN.

Diện mạo hướng công năng, ít màu mè

J7 AWD Individual giữ tạo hình tương đồng các bản J7 Flagship và J7 PHEV, tập trung nâng cấp phần “vô hình” như hệ dẫn động, phần mềm điều phối lực kéo và tỉ lệ vật liệu thân vỏ. Khung thép cường lực chiếm hơn 80% cấu trúc là cơ sở cho độ vững khi đi địa hình, đồng thời hỗ trợ nền tảng an toàn bị động.

Forester 2025 không được nhấn mạnh chi tiết ngoại thất trong thông tin khu vực, song mô tả sản phẩm tiếp tục đặt trọng tâm ở hệ truyền động và dẫn động – lựa chọn thường đem lại độ bền và phản hồi dự đoán được trong nhiều điều kiện mặt đường.

Khoang lái thực dụng, công nghệ “đúng chỗ”

Jaecoo J7 AWD Individual trang bị HUD, vô lăng D-cut, cần số điện tử, ghế chỉnh điện kèm nhớ vị trí, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Sony, cốp điện đá cốp, hệ thống lọc bụi mịn 0,3 micron kết hợp ionizer. Điểm khác biệt cốt lõi là chip Snapdragon 8155 – nền tảng xử lý thường thấy trên xe cao cấp – đóng vai trò trung tâm cho cả giải trí và tính toán điều khiển AWD, kỳ vọng cải thiện độ phản hồi và độ mượt khi chuyển chế độ.

Khoang nội thất của Jaecoo J7 AWD Individual có thiết kế với vô lăng D-cut, cần số điện tử, màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Sony, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, lọc bụi mịn 0.3 micron kết hợp ionizer... Ảnh: OJV

Với Forester 2025, hiện chưa có danh mục trang bị chi tiết cho thị trường Việt Nam. Dữ liệu đã công bố tại Indonesia cho thấy cấu hình động lực và AWD là trọng tâm, phần còn lại sẽ cần chờ bản dành cho Việt Nam ra mắt để xác nhận.

Hiệu năng và cảm giác lái kỳ vọng

Trên thông số, Jaecoo J7 AWD Individual dùng động cơ xăng 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, hộp số tự động 7 cấp. Kết hợp 7 chế độ lái và các tham số off-road, J7 hứa hẹn linh hoạt cả đường nhựa lẫn địa hình nhẹ, đặc biệt nhờ camera 540° giả lập gầm giúp quan sát chướng ngại khuất tầm.

Subaru Forester 2025 theo hướng bền bỉ với máy 2.5L hút khí tự nhiên 182 mã lực, 247 Nm, hộp số Lineartronic CVT và AWD. Cấu hình này phù hợp phong cách vận hành ổn định, ít bất ngờ về phản ứng ga hộp số, thiên về sự liền lạc và kiểm soát lực kéo trên mặt đường trơn trượt.

Subaru Forester 2025 đã ra mắt thị trường Đông Nam Á và dự kiến về Việt Nam vào cuối năm 2025. Ảnh: Paultan

Thông số chính so sánh nhanh

Hạng mục Jaecoo J7 AWD Individual Subaru Forester 2025 Động cơ Xăng 1.6L Turbo Xăng 2.5L hút khí tự nhiên Công suất 183 mã lực 182 mã lực Mô-men xoắn 275 Nm 247 Nm Hộp số Tự động 7 cấp Lineartronic CVT Dẫn động AWD AWD Chế độ lái Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud, Offroad Chưa công bố chi tiết Khoảng sáng gầm 186 mm - Góc tới/góc thoát 21° / 29° - Khả năng lội nước 600 mm - Thời điểm dự kiến ra mắt VN Tháng 10/2025 Tháng 11/2025

An toàn và hỗ trợ lái

Jaecoo J7 AWD Individual có gói ADAS với 20 tính năng an toàn, 7 túi khí, hệ thống giám sát tài xế DMS và camera 540° giả lập gầm, kèm HUD hỗ trợ tầm nhìn. Forester 2025 dùng AWD toàn thời gian; các trang bị an toàn chủ động cho bản Việt Nam chưa được công bố, vì vậy cần chờ thông tin chính thức để có đánh giá đầy đủ. Chưa có dữ liệu xếp hạng an toàn NCAP cho hai cấu hình này trong nguồn.

Giá và định vị trong bức tranh C-SUV

Thị trường C-SUV Việt Nam đang rất sôi động với gần 20 mẫu xe, trong đó nhiều đối thủ phổ thông cũng có tùy chọn AWD ở bản cao cấp. Theo VAMA, 8 tháng 2025, Mazda CX-5 dẫn đầu với 9.995 xe, tiếp theo là Ford Territory (7.036), Hyundai Tucson (4.958), Honda CR-V (3.670), KIA Sportage (1.364). Hai tân binh thiên về off-road xuất hiện đúng lúc nhu cầu đa dụng tăng, nhưng sẽ cần chiến lược giá hợp lý: Forester nhập Nhật có thể tăng giá so với trước; J7 AWD Individual tận dụng cấu hình công nghệ để cạnh tranh.

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe đắt khách nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Kết luận

Jaecoo J7 AWD Individual

Ưu: 7 chế độ địa hình; khoảng sáng gầm, góc tới/thoát và khả năng lội nước tốt trong phân khúc; chip Snapdragon 8155 hỗ trợ AWD; gói ADAS 20 tính năng, 7 túi khí; nội thất nhiều tiện nghi.

Nhược: Thiết kế ngoại thất ít khác biệt so với các bản J7 khác; cần chờ giá bán và khả năng kiểm chứng thực tế ở địa hình nặng.

Subaru Forester 2025

Ưu: Động cơ 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp CVT và AWD hướng tới vận hành ổn định, bền bỉ; thời điểm ra mắt gần.

Nhược: Chưa có cấu hình trang bị chi tiết cho thị trường Việt Nam; nhập Nhật có thể khiến giá tăng so với đời trước.

Với những người ưu tiên chạy phố nhưng cần năng lực địa hình tin cậy cho các chuyến đi, cả hai đều đáng để theo dõi khi chính thức công bố giá và trang bị tại Việt Nam.