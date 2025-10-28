Juventus vs Udinese: khủng hoảng và dự đoán 1-1 Juventus sa thải Igor Tudor, không thắng 8 trận, tịt ngòi gần 400 phút trước khi tiếp Udinese lúc 00h30 ngày 30/10 ở vòng 9 Serie A.

Không khí ở Allianz Stadium phủ một lớp nặng nề: Juventus vừa sa thải Igor Tudor, khép lại chuỗi 8 trận không thắng và gần 400 phút tịt ngòi, trong khi Udinese đến Turin với phong độ ổn định. Lịch sử ủng hộ chủ nhà (thắng 13/16 lần đối đầu gần nhất), nhưng vào thời điểm này, sự cân bằng đã dịch chuyển.

Bối cảnh Juventus vs Udinese: khủng hoảng gặp ổn định

Vòng 9 Serie A 2025/26, Juventus tiếp Udinese lúc 00h30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam) tại Allianz Stadium, Turin. Đội bóng áo sọc đen trắng thua 0-1 trước Lazio ở vòng gần nhất, đó là thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường và kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 8. Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo đưa Massimo Brambilla lên tạm quyền ngay trước một bài kiểm tra phòng ngự – chuyển đổi đầy thách thức.

Udinese của Kosta Runjaic đang leo dần lên nửa trên bảng xếp hạng và hiện bằng điểm Juventus. Đội khách có cấu trúc rõ ràng, thể lực dồi dào và tính tổ chức cao – những yếu tố thường khiến một tập thể đang mất phương hướng như Juve dễ mắc sai lầm.

Chiến thuật: hai khối 5-3-2 và 3-5-2 soi gương

Juventus: cánh là nguồn sống, trung lộ là bài toán

Brambilla nhiều khả năng duy trì 5-3-2 thiên về phản công. Hai biên Cambiaso – Conceicao là lối thoát áp lực và bệ phóng chuyển trạng thái, nhưng vấn đề lớn vẫn là pha bóng cuối. Tuyến giữa xoay quanh Locatelli (điểm tựa phát triển bóng) và Khephren Thuram (khả năng mang bóng, gây sức ép chiều dọc). Kenan Yildiz có thể hoạt động như tiền đạo lùi – cầu nối với Dusan Vlahovic, người vẫn là niềm hy vọng lớn nhất dù phong độ dứt điểm sa sút. Bài toán chọn lựa Vlahovic – Openda – Jonathan David chưa có lời giải khi không ai đạt trạng thái tốt.

Udinese: khối 3-5-2 kỷ luật, chuyển đổi sắc

Runjaic ưa dùng 3-5-2 với pressing tầm trung và bùng nổ ở các pha chuyển đổi. Keinan Davis là mũi đâm trực diện với tốc độ và thể hình; Nicolo Zaniolo di chuyển thông minh vào các nách hàng thủ. Trung tuyến với Karlstrom và Arthur Atta năng động giúp Udinese luân chuyển bóng nhanh từ thu hồi sang phản kích, đúng vào điểm yếu của Juventus: độ chính xác khi chuyển trạng thái và che chắn khoảng trống trước ba trung vệ.

Juventus đã không thắng 8 trận liên tiếp.

Điểm nóng chiến thuật

Trục Locatelli – Thuram vs Karlstrom – Atta: ai kiểm soát nhịp độ và không gian nửa sân giữa sẽ định hình thế trận.

Hai biên: Cambiaso và Conceicao cần thắng các tay đua cánh Zanoli và Kamara để tạo đòn đánh vào sau lưng hàng thủ ba người của Udinese.

Khoảng trống giữa trung vệ – wing-back của Juve: khu vực Zaniolo ưa khai thác nếu Juventus chuyển trạng thái chậm.

Vlahovic trước bộ ba trung vệ Kabasele – Solet – Bertola: khả năng giữ bóng làm tường và chiếm lĩnh vùng cấm quyết định chất lượng những pha kết thúc của chủ nhà.

Thống kê chọn lọc

Chỉ số Giá trị Juventus không thắng 8 trận liên tiếp Chuỗi không ghi bàn của Juventus Gần 400 phút Đối đầu gần nhất Juventus vs Udinese Juve thắng 13/16 Phong độ Udinese Liên tục giành điểm, bằng điểm Juventus

Lực lượng và biến số nhân sự

Juventus: Bremer và Juan Cabal chấn thương. Di Gregorio, Khephren Thuram, Kenan Yildiz có thể đá chính sau khi dự bị trước Lazio.

Udinese: Thomas Kristensen chấn thương; phần còn lại gần như mạnh nhất. Keinan Davis – Nicolo Zaniolo lĩnh xướng hàng công, Arthur Atta tiếp tục được tin dùng.

Đội hình dự kiến

Đội Sơ đồ & 11 cầu thủ Juventus 5-3-2: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Udinese 3-5-2: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Nhận định

Juventus đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất: thiếu bàn thắng, thiếu tự tin và thiếu tính nhất quán trong các pha chuyển đổi. Udinese có cấu trúc đủ tốt để tạo sức ép, đặc biệt ở trung tuyến và các hành lang biên. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Juventus giữ cho cán cân không bị đổ hoàn toàn.

Dự đoán tỷ số: Juventus 1-1 Udinese.

Dữ liệu theo thông tin trước trận vòng 9 Serie A 2025/26; thời gian theo giờ Việt Nam.