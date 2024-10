Pháp luật Kẻ bán cháo lòng giả danh lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự để lừa chạy án Là người bán cháo lòng nhưng Thảo đã giả danh Công an để lừa chạy án cho cặp vợ chồng đang bị điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận.

Sáng 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thảo (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng Hà Nội, tạm trú tại quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Hoàng Văn Thảo (áo thun trắng).

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Công an tỉnh triển khai triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, Trần Văn Thuận (biệt danh Tú “ác”, SN 1969, Giám đốc Công ty Long Thái Việt) đã tìm cách chạy án. Thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Thuận được giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “Đại tá, Phó cục Trưởng Cục cảnh sát hình sự”...

Hoàng Văn Thảo khẳng định sẽ lo cho cả 2 Công ty Long Thái Việt do Thuận làm Giám đốc và Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (do vợ Thuận là bà Nguyễn Thị Thúy Nga làm Giám đốc) không bị Công an tỉnh xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính. Đổi lại, Trần Văn Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” 4,5 tỷ đồng. Trong tháng 9/2024, Trần Văn Thuận đã đưa cho Hoàng Văn Thảo 2,2 tỷ đồng; 3.000USD và nhiều quà tặng khác.

Tuy nhiên, ngày 20/9, Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam về hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên khoáng sản. Mặc dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận đưa 1,2 tỷ đồng nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.

Hoàng Văn Thảo vào thời điểm bị bắt.

Chiều tối 9/10, Hoàng Văn Thảo hẹn bà Nguyễn Thị Thúy Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, Thảo đã nhận số tiền 400 triệu đồng từ bà Nga. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo bước lên môtô chạy được khoảng 200m thì bị các trinh sát bắt giữ. Khoảng 21h 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để khám xét và thu giữ một số tang vật có liên quan.

Được biết, Hoàng Văn Thảo chỉ là một người bán cháo lòng ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.