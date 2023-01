Kể chuyện Việt Nam bằng ảnh

Còn sự cầu toàn, thể hiện rõ nhất trong nhiếp ảnh. Trần Tuấn Việt kể về lần thứ tư anh trở lại Sơn Đoòng ở Quảng Bình, dù anh đã có khá nhiều bức ảnh nổi tiếng được chụp tại hang động nổi tiếng này. Lý do đơn giản, bởi có rất nhiều khoảnh khắc được một số trợ lý an toàn cho các chuyến đi trước đó đã từng ghi lại được nhưng anh lại chưa may mắn bắt gặp. Việc anh sẵn sàng bỏ thời gian, tâm huyết và cả sự vất vả để “săn” được giây phút đặc biệt này cũng là một triết lý đơn giản khi anh đến với nghề, đó là tôn trọng sự thật, tôn trọng những giá trị thực thay vì những bức ảnh, sắp xếp dàn dựng.

Gắn bó với quê hương, Trần Tuấn Việt đang dự định những chuyến về quê để có những bức ảnh thật đặc biệt về vùng đất “có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều những danh lam thắng cảnh, tình đất, tình người”. Sống xa quê đã lâu nhưng mỗi lần về quê, bằng đường bộ hay tàu hỏa, nhưng anh vẫn giữ cho mình vẹn nguyên những cảm xúc của một người con đi xa trở về. Xa quê, thường trực trong anh nỗi nhớ phố Vinh nôn nao khi là về căn nhà tập thể cũ của gia đình anh ở phường Trường Thi, khi là ngôi trường cấp I, cấp II ở phường Trung Đô mà anh theo học ngày còn nhỏ. Đó còn là mái trường chuyên Toán, nơi “nuôi dưỡng” giấc mơ của anh về một kiến trúc sư tương lai.