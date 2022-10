'Kết đắng' của người đàn bà bỏ con theo nhân tình buôn heroin

Tin mới

Học sinh huyện Hưng Nguyên hào hứng tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản (Baonghean.vn) - Đây là sân chơi ý nghĩa, thiết thực và nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh và giáo viên.

Trang bị kỹ năng cho hơn 350 cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 15/10, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên ưu tú của các cơ sở Đoàn trong khối.

Thanh niên Nghệ An - trưởng thành từ gắn bó cơ sở, xung kích tình nguyện (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Cao Xuân Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, 1 trong 4 gương mặt của Nghệ An được tuyên dương Giải thưởng 15 tháng 10.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật và khả năng xuất hiện ở Ukraine Gần đây, vũ khí hạt nhân chiến thuật được nhắc tới nhiều trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Giải tỏa áp lực biên chế bậc học mầm non và thực tế ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Nếu tính số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì ngành Giáo dục là một trong những ngành có số lượng cán bộ, công chức, viên chức đông đảo nhất. Tính chất, đặc thù của nghề nghiệp khiến số lượng viên chức, giáo viên không thể giảm, nếu không muốn nói có chiều hướng “phình ra” xét theo quy hoạch ngành.

Sông Lam Nghệ An tìm lại niềm vui chiến thắng (Baonghean.vn) -Rõ ràng, khi niềm tin trở lại, khi mọi việc đang ở thế dồn chân tường, không còn đường lùi thì Sông Lam Nghệ An mới chứng minh được bản lĩnh vốn có của mình.

Sau lũ, nhiều di tích cấp quốc gia ở Nghệ An 'kêu cứu' (Baonghean.vn) - Sau những trận mưa lớn và ngập lũ vừa qua, một số di tích được xếp hạng cấp quốc gia vùng rốn lũ huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề, cần được khôi phục, sửa chữa.

Nhiều xe điện bỗng dưng bốc cháy sau khi bị ngập nước Sau khi bão tan, nhiều xe điện Tesla ở bang Florida từng bị ngập nước bỗng nhiên cháy.

Chuyển đổi số để đổi mới giáo dục và đào tạo hiệu quả hơn (Baonghean.vn) - Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về một số vấn đề liên quan Nghị quyết số 03-NQ/TU về "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về ‘Dân vận khéo’ ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Tiếp tục ôn lại nội dung, ý nghĩa bài "Dân vận" của Bác Hồ đã nêu là để có nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, quan điểm của Người về công tác dân vận đối với quá trình lịch sử phát triển của Đảng, của Dân tộc ta và nhất là đối với tình hình hiện nay ở từng địa phương để có tính thời sự.

Á hậu 1m85 Bảo Ngọc bất ngờ đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 Vượt qua 70 đối thủ nặng ký, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 Bảo Ngọc xuất sắc đạt đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Phụ nữ Nghệ An với đôi tay đảm âm thầm ‘giữ lửa’ nghề truyền thống (Baonghean.vn) - Không chỉ “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, chị em phụ nữ ở Nghệ An còn là những người miệt mài chăm lo việc gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa, trong đó nổi bật là “giữ lửa” nghề truyền thống.

Cam, bưởi rụng quả hàng loạt, nhiều nông dân Thanh Chương mất trắng hàng trăm triệu đồng (Baonghean.vn) - Sau đợt lũ đầu tháng 10, nhiều vườn cây ăn quả sau những ngày bị ngập đã vàng úa, quả rụng dần… Công sức cả năm chăm sóc và thành quả cận kề giá trị hàng trăm triệu đồng đành phải đổ bỏ trong sự bất lực của nhà nông…

Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An trao phần quà 80 triệu đồng cho học sinh ở Anh Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 14/10, Ngân hàng Thương mại c ổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An đã trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn.

Trung vệ Hải Phòng thoát thẻ đỏ sau pha húc đầu; Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới (Baonghean.vn)-Trung vệ Đặng Văn Tới không bị truất quyền thi đấu sau pha húc đầu vào mặt tiền đạo Gustavo Costa khi Hải Phòng thắng Thanh Hoá 1-0 ở vòng 19 V-League 2022; Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, ĐT nữ Việt Nam đã xếp thứ 34 thế giới với 1643.66 điểm.

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trên sân khách Pleiku (Baonghean.vn) -Oseni góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của đội khách, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thắng của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu thuộc vòng 19 V.League 2022 khi đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng có chuyến làm khách đến sân Pleiku.

Tướng Cương: Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới? (Baonghean.vn) - Ngày 16/10 tới đây, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra. Liên quan tới vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương có những phân tích, nhận định về những điểm khác biệt của Đại hội lần thứ 20 này so với các kỳ đại hội khác.

Thị xã Cửa Lò sẽ hoàn thành việc tháo dỡ, bàn giao các ki-ốt trên bãi tắm vào cuối tháng 10 (Baonghean.vn) - Theo kế hoạch giải toả, quy hoạch lại bãi biển khu vực phía Đông đường Bình Minh ở thị xã Cửa Lò, đến 30/10 tất cả hộ kinh doanh phải hoàn thành tháo dỡ và bàn giao mặt bằng. Đến hết năm 2022, thị xã Cửa Lò quyết tâm giải phóng xong mặt bằng trước khi thực hiện quy hoạch được phê duyệt

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10 (Baonghean.vn) - 207 đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội lần này; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án luật; Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trên sông Lam... Đây là những nội dung đáng chú ý được đăng trên baonghean.vn ngày 14/10.

Nghệ An: Tiếp nhận hơn 21,4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân khắc phục mưa lũ (Baonghean.vn) - Tính đến 17 giờ chiều 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 21,4 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các huyện nước bạn Lào trao quà hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét (Baonghean.vn) - Ngày 14/10, đoàn công tác của các huyện: Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng; huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào) đã đến huyện Kỳ Sơn trao quà hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả lũ quét.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò (Baonghean.vn) - Kiến nghị với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, hiện nay, thị xã Cửa Lò có 5/6 đơn vị được giao từ 3 đến 11 biên chế; các đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ khác biệt nhau nên rất khó khăn trong việc sắp xếp lại để đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai (Baonghean.vn) - Sáng 14/10, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã về trao quà ủng hộ cho nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy (Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10) và 74 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10), đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An vận động, hỗ trợ khắc phục mưa lũ hơn 1 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Nhằm tạo nguồn lực chia sẻ khó khăn với Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 4 gây ra, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ Hội đóng góp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục làm việc. Dự phiên làm việc về phía tỉnh Nghệ An đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Nga cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của hệ thống an ninh thế giới (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, ngày nay, cũng giống như trong cuộc khủng hoảng Caribbean, Mỹ không muốn tính đến những quan ngại của Nga.