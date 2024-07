Quốc tế Hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy, Mỹ công nhận tính hiệu quả của tên lửa Nga Các hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga đã chứng minh được tính hiệu quả của chúng, MWM đưa tin. Tên lửa Nga đang vô hiệu hóa thành công các hệ thống phòng không tốt nhất và khan hiếm của Ukraine do phương Tây tài trợ.

Hình tư liệu minh họa.

Một đoạn phim mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố xác nhận các cuộc tấn công thành công bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M và cảnh hai khẩu đội phòng không Patriot - hệ thống khan hiếm do Mỹ chế tạo và được Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Cuộc tấn công của tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander đã phá hủy hai bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot và trạm radar Zhiraf của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực làng Yuzhnoye, vùng Odessa”.

Mặc dù hệ thống Iskander không phải là vũ khí áp chế phòng không chuyên dụng, nhưng các cảnh quay nhiều lần xác nhận rằng chúng được sử dụng để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không Patriot và S-300 tốt nhất của Ukraine với hiệu quả đáng kể và khả năng nhắm mục tiêu chính xác của Iskander cho phép chúng tiêu diệt các mục tiêu di động bằng cách điều chỉnh hướng trong quá trình bay.

Đoạn phim được công bố trước đó (ngày 9/3) cho thấy các tổ hợp Patriot của Ukraine bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Iskander-M gần làng Sergeevka ở khu vực tranh chấp Donetsk. Cuộc tấn công cũng phá hủy các hệ thống S-300 do Liên Xô sản xuất, vốn có tính cơ động cao hơn đáng kể so với Patriot. Kết quả là, lực lượng phòng không vốn đã suy yếu đáng kể trong khu vực lại càng bị suy giảm, trong khi các nguồn tin Ukraine và phương Tây ngày càng bày tỏ lo ngại về những tác động chiến lược.

Ukraine đã nhận được hệ thống Patriot đầu tiên từ ba quốc gia vào tháng 5 năm 2023, với đợt giao hàng đầu tiên do Đức và Hà Lan cùng thực hiện, và đợt giao hàng thứ hai do chính Hoa Kỳ thực hiện. Các nước phương Tây kể từ đó đã cam kết cung cấp thêm khẩu đội mới, mặc dù kho vũ khí của Mỹ đang ngày càng cạn kiệt do nguồn cung phải phân chia giữa Đông Âu, Thái Bình Dương và Trung Đông.

Washington đã cố gắng tiếp tế cho hệ thống Patriot của Ukraine bằng cách gây áp lực buộc đối tác chiến lược Israel chuyển hệ thống của mình sang Đông Âu, mặc dù sự phụ thuộc nặng nề của Tel Aviv vào viện trợ và vật tư của Mỹ ngày càng hạn chế khả năng chống cự của nước này. Israel đã mua một kho vũ khí Patriot đáng kể vào những năm 1990, nhưng lại cực kỳ miễn cưỡng ủng hộ các nỗ lực của phương Tây nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine nhằm tránh mối quan hệ xấu đi không thể tránh khỏi với Matxcơva.