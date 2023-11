Kết nối, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An vào siêu thị

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và các doanh nghiệp tham dự chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 24/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tham gia lễ khai mạc có đại diện các sở, ngành liên quan, các đối tác, đại lý, nhà phân phối, thu mua các sản phẩm nông sản và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 422 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có trên 40 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm chất lượng OCOP 5 sao. Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Phúc

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị. Qua đó, hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà phân phối kết nối cung - cầu nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An.

Song song với đó, tìm kiếm các nhà đầu tư để phát triển, mở rộng sản xuất các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của tỉnh, từ đó tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm của tỉnh Nghệ An cả về số lượng và chất lượng.

Các sở, ngành và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về các sản phẩm thảo dược đưa vào hệ thống siêu thị. Ảnh: Thanh Phúc

Sự kiện thu hút sự quan tâm tham gia của 30 đơn vị với 150 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng có chất lượng trên địa bàn tỉnh, đặc trưng vùng miền của các địa phương. Điển hình như huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò với sản phẩm nước mắm, cá thu, tôm nõn, đặc sản chế biến từ hải sản; huyện Nam Đàn với các sản phẩm bột sắn dây, giò bê, các sản phẩm từ sen; các huyện miền Tây phát huy sản vật vùng cao với các sản phẩm từ thảo dược của Con Cuông, Quỳ Hợp; gừng, chè Tuyết shan Huồi Tụ của Kỳ Sơn...

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã phối hợp với siêu thị Go!Vinh kết nối đưa sản phẩm OCOP Nghệ An vào hệ thống bán lẻ của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 24/11- 28/11 với quy mô 19 quầy hàng tại Siêu thị Go!Vinh.

Một số hình ảnh tại chương trình giới thiệu, kết nối:

Nước mắm Cửa Lò được đánh giá cao về thị phần phân phối hệ thống bán lẻ hiện đại. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc sản huyện Quỳ Châu như: hương trầm, măng chua, mắc khén tham gia trưng bày. Ảnh: Thanh Phúc

Gian hàng dược liệu Nghĩa Đàn với hàng chục sản phẩm được trình bày đẹp mắt, ấn tượng. Ảnh: Thanh Phúc

Hoa quả sấy Quỳ Hợp hiện đã có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại trên các tỉnh, thành của cả nước. Ảnh: Thanh Phúc

Gian hàng hải sản Cửa Lò thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ảnh: Thanh Phúc

Các sản phẩm OCOP nói riêng và đặc sản Nghệ An nói chung có cơ hội quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng. Ảnh: Thanh Phúc