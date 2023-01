Miền Tây Nghệ An có vị trí địa lý thuận lợi, nên việc liên kết các không gian phát triển là điều cần thiết. Trước tiên là liên kết không gian ở phạm vi liên quốc gia, mà cụ thể là liên kết với nước bạn Lào cùng chung biên giới. Việt Nam và Lào luôn giữ được mối quan hệ bang giao tốt đẹp, là điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác phát triển. Với chiều dài đường biên giới lên đến 419 km, Nghệ An là tỉnh có đường biên giới với Lào dài nhất của Việt Nam.

Nghệ An tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào gồm Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay. Phía Nghệ An có 6 huyện có đường biên giới với Lào là các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Thực tế, Nghệ An và các tỉnh giáp biên giới thuộc nước bạn Lào cũng có những mối quan hệ hợp tác với nhau trong nhiều năm qua. Ở cấp huyện thì các huyện có chung biên giới cũng có những quan hệ hữu nghị, hợp tác để phát triển. Thậm chí tận cấp xã, bản có chung biên giới cũng xây dựng các mối quan hệ hợp tác với nhau. Như vậy, Nghệ An đã xây dựng được một hệ thống quan hệ từ cấp tỉnh, cấp huyện và quan hệ bản – bản với bên kia biên giới nước bạn Lào một cách tốt đẹp, là một nguồn lực để liên kết phát triển.