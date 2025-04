Thời sự Kết nối việc làm ổn định trong khu công nghiệp ở Nghệ An Khu công nghiệp WHA ở Nghi Lộc lần thứ 2 được chọn làm địa điểm tổ chức “Ngày hội việc làm” (lần 1 cuối năm 2024 và lần 2 vào 27/4/2025). Từ những hoạt động kết nối doanh nghiệp với người lao động đã đem lại những kết quả tích cực. làm

Khu công nghiệp WHA ở Nghi Lộc , Nghệ An, lần thứ 2 được chọn làm địa điểm tổ chức “Ngày hội việc làm” (lần 1 cuối năm 2024 và lần 2 vào 27/4/2025). Từ những hoạt động kết nối doanh nghiệp với người lao động đã đem lại những kết quả tích cực.

Nguyên Nguyên - Đoàn Oanh - Trần Phương • 25/04/2025

* Cơ hội lớn để giải quyết việc làm cho lao động

(Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc)

Huyện Nghi Lộc là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh về phát triển các khu công nghiệp. Đó là cơ hội lớn để giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Hiện nay, ở Nghi Lộc có 2 Khu công nghiệp WHA và Nam Cấm, thu hút 12.911 lao động, trong đó, lao động là công dân ở Nghi Lộc có 8.701 lao động. Ngoài ra, các khu công nghiệp còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại.

Năm 2025 là năm thứ 2, huyện Nghi Lộc phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Khu công nghiệp WHA tổ chức “Ngày hội việc làm”. Hoạt động là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tuyển dụng của doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn Nghi Lộc và các vùng miền khác. Từ kinh nghiệm tổ chức “Ngày hội việc làm” trong năm 2024, năm nay, huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc. Ảnh: PV

Để nâng cao hiệu quả hoạt động ngày hội việc làm, UBND huyện Nghi Lộc tích cực kết nối doanh nghiệp với các trường THCS, THPT tổ chức định hướng giáo dục nghề nghiệp, phân luồng phù hợp. Cùng đó, các hoạt động truyền thông được triển khai rộng khắp các địa bàn dân cư để mỗi người dân, lao động có thể nắm bắt thông tin, tìm hiểu cơ hội việc làm, tăng thu nhập.

Huyện cũng phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng với các hình thức như: Ban hành công văn đôn đốc các địa phương, ban, ngành liên quan; tổ chức hội nghị phổ biến về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; tuyên truyền qua kênh Truyền thanh - Truyền hình, cổng thông tin điện tử huyện, xã và các hội, nhóm trên các nền tảng xã hội như Web, Zalo, Facebook, TikTok…

Những năm gần đây, huyện Nghi Lộc liên kết với các đơn vị, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: Lắp ráp điện tử, cơ khí, tin học văn phòng, may thời trang, chế biến các món ăn… Qua đó, cung ứng nguồn lao động kịp thời cho doanh nghiệp theo nhu cầu tuyển dụng. Điều đó, vừa giúp lao động vững vàng tay nghề khi làm việc, vừa hỗ trợ doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát huy đội ngũ lao động ngay sau khi tuyển dụng. Chính vì thế, ngày càng có nhiều lao động trên địa bàn Nghi Lộc được tuyển dụng và làm việc ổn định trong các khu công nghiệp.

Đồ họa Nguyên Nguyên

* Hợp tác hiệu quả tạo chuyển động tích cực

(Bà Anchalee Prasertchand - Phó Chủ tịch phụ trách mảng quốc tế Tập đoàn WHA)

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An là khu công nghiệp sinh thái thông minh kiểu mẫu do Tập đoàn WHA phát triển tại khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Với quy mô 500 héc ta (hai giai đoạn), khu công nghiệp này cung cấp cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn thế giới và nguồn nhân lực lành nghề cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Giai đoạn 1, Khu công nghiệp WHA đã được lấp đầy với tỷ lệ 85% diện tích. Giai đoạn 2 tiếp tục thu hút đầu tư, với tỷ lệ lấp đầy đến nay gần 50%. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An hiện có hơn 30 doanh nghiệp FDI và DDI hoạt động trong các lĩnh vực: Điện tử, linh kiện ô tô và chế biến thực phẩm, với tổng số khoảng 8.000 lao động. Với sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện tử, kỹ thuật chính xác và sản xuất xanh, dự kiến năm 2025, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ cần tuyển hơn 12.000 lao động.

Bà Anchalee Prasertchand - Phó Chủ tịch phụ trách mảng quốc tế Tập đoàn WHA. Ảnh: Trần Phương

WHA tự hào đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An bằng cách cùng tỉnh thu hút các dự án đầu tư và thúc đẩy các cơ hội việc làm chất lượng cao, đồng thời cam kết hỗ trợ phát triển lực lượng lao động làm việc lâu dài trong khu vực.

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tận tình và hợp tác chiến lược từ các cơ quan chính quyền tỉnh Nghệ An. Những nỗ lực chủ động của tỉnh, bao gồm: Triển khai các chương trình đào tạo nghề và nâng cao tay nghề; Ban hành các chính sách khuyến khích người lao động có tay nghề từ các tỉnh khác và nước ngoài trở về quê hương; đồng tổ chức “Ngày hội việc làm” tại Khu công nghiệp WHA hàng năm… Những hành động đó của tỉnh Nghệ An đã tăng cường đáng kể năng lực cạnh tranh về lao động của tỉnh. Một minh chứng là rất nhiều doanh nghiệp đã ưu tiên đầu tư vào Nghệ An, kết quả thu hút đầu tư FDI liên tục tăng trong những năm gần đây nói lên điều đó.

Chúng tôi thấy sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư ở Nghệ An đang tạo nên nhiều chuyển động tích cực trong phát triển công nghiệp. Đó cũng là động lực cho sự thành công của WHA, giúp chúng tôi và các khách hàng của mình xây dựng một lực lượng lao động sẵn sàng và vững vàng cho tương lai.

Một góc Khu công nghiệp WHA. Ảnh: Trần Phương

* Lắng nghe và tôn trọng người lao động

(Bà Dư Hải Yến - Chủ nhiệm bộ phận nhân sự Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam)

Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giày da với quy mô 8.000 công nhân viên tại Khu công nghiệp WHA. Để mở rộng sản xuất, công ty chúng tôi cần tuyển 5.000 lao động trong năm 2025.

Xác định, lực lượng công nhân chính là chìa khóa thành công của công ty, chúng tôi tạo môi trường làm việc thoải mái và mức thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa làm việc tích cực, nơi mọi người đều được lắng nghe và tôn trọng. Hàng năm, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động gắn kết như team building, các buổi họp mở để chia sẻ ý kiến và giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực để ổn định tư tưởng cho người lao động, cùng đưa công ty phát triển.

Bà Dư Hải Yến - Chủ nhiệm bộ phận nhân sự Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam. Ảnh: Trần Phương

Cùng đó, việc đảm bảo mức thu nhập ổn định và công bằng, minh bạch các chính sách là yếu tố quan trọng được công ty đặt lên hàng đầu. Chúng tôi thường xuyên xem xét và điều chỉnh mức lương dựa trên hiệu quả công việc và tình hình thị trường, đồng thời cung cấp các phúc lợi phù hợp như bảo hiểm, nghỉ phép và cơ hội thăng tiến. Một môi trường làm việc lý tưởng không chỉ tập trung vào yếu tố vật chất, mà còn chú trọng đến sự phát triển cá nhân và tinh thần của từng thành viên trong công ty.

Ngoài “Ngày hội việc làm”, người lao động quan tâm có thể trực tiếp đến công ty phỏng vấn các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy theo Địa chỉ: Khu công nghiệp WHA, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An hoặc liên hệ số hotline: 0867 321 681 để được tư vấn.

* Đảm bảo chính sách phúc lợi rõ ràng

(Ông WU TAO - Giám đốc Nhà máy Koyu Textile tại Nghệ An)

Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tất chân. Hiện nay, Koyu Textile đang sản xuất ổn định tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An. Công ty định hướng phát triển lâu dài và mở rộng quy mô tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng.

Với triết lý kinh doanh coi người lao động là nền tảng phát triển bền vững, Koyu Textile luôn chú trọng đến môi trường làm việc an toàn, hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời đảm bảo chính sách phúc lợi rõ ràng và thu nhập ổn định cho công nhân. Hiện tại, công ty đang mở rộng tuyển dụng lao động phổ thông với thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng/tháng, cùng nhiều khoản thưởng sản lượng. Đặc biệt, người lao động không cần kinh nghiệm và sẽ được đào tạo bài bản ngay sau khi nhận việc.

Công nhân Công ty TNHH Koyu Textile. Ảnh: Trần Phương

Song song với mức thu nhập cạnh tranh, Koyu Textile còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người lao động như: Trợ cấp cho người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi (áp dụng cho cả nam và nữ): 50.000 đồng/bé/tháng; Trợ cấp ca làm việc từ 600.000 – 700.000 đồng/tháng; Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe đầu vào: 100.000 đồng/người; Xe đưa đón miễn phí cho người lao động ở các khu vực xa.

Người lao động có nhu cầu tìm hiểu thêm về cơ hội việc làm có thể liên hệ qua số điện thoại 0967.376.088 hoặc email kyvn-jinji@koyuseni.co.jp để được hướng dẫn chi tiết.

* Minh bạch các khoản thu nhập cho người lao động

(Bùi Thị Thuỷ - Phòng nhân sự Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An)

Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công dây điện ô tô. Quy mô công ty 1.500 lao động. Hiện đơn vị đang cần tuyển 500 người độ tuổi từ 18-45 tuổi. Người lao động được làm trong môi trường mát mẻ, thoải mái, không độc hại, không đi qua cửa từ, không mặc đồ phòng sạch.

Một hoạt động tại Công ty Kyungshin. Ảnh: Trần Phương

Mức thu nhập khi làm việc tại công ty từ 7-12 triệu đồng/người/tháng (trong đó: Lương cơ bản 5 triệu đồng; phụ cấp 1,2 triệu đồng; thâm niên từ 150 nghìn đến 300 nghìn đồng; phụ cấp thêm cho ca đêm từ 500 nghìn đồng; phụ cấp trách nhiệm từ 350 nghìn đến 2 triệu đồng). Người lao động có nhu cầu ứng tuyển vui lòng mang căn cước công dân đến công ty để phỏng vấn, hoặc liên hệ điện thoại: 0238 386 1118; 0983 032 030.

* Vui vì có việc làm, thu nhập ổn định ở gần nhà

(Chị Nguyễn Thị Hương Trà - Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam, KCN WHA)

Khi mới dự tuyển vào Công ty Giầy Cypress ở Khu công nghiệp WHA, bản thân tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi, như: Lương thưởng như thế nào? Môi trường làm việc ra sao? Liệu tôi có thể gắn bó lâu dài ở đây để có việc làm, thu nhập ổn định và được gần gia đình, không phải đi làm ở các tỉnh xa như các bạn?

Tất cả đã được giải đáp khi tôi vào làm việc tại công ty. Môi trường làm việc được công ty tạo không khí thân thiện, thu nhập ổn định. Và đặc biệt được gần nhà, có điều kiện chăm sóc người thân. Tôi mong đây sẽ là nơi làm việc lâu dài, ổn định của tôi cũng như hàng nghìn công nhân khác.

Chị Nguyễn Thị Hương Trà - Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam, KCN WHA. Ảnh: Đoàn Oanh

* Mong sự phát triển vững bền

(Chị Ngô Thị Ngọc - Công ty TNHH Sunny Automotive Quang học Vina)

Tôi đang làm việc tại Công ty TNHH Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny tại Khu công nghiệp WHA. Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp môdun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác. Lĩnh vực này mới mẻ đối với Nghệ An và nhiều địa phương khác. Chính vì vậy, khi tôi được tuyển vào làm công ty với chuyên môn phù hợp đã rất mừng rồi. Quá trình làm việc, công ty cũng có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, động viên công nhân, người lao động và cũng hứa hẹn những cơ hội thăng tiến. Qua đó tăng sự gắn kết giữa công ty và người lao động, tạo yên tâm cho chúng tôi làm việc.

Chị Ngô Thị Ngọc - Công ty TNHH Sunny Automotive Quang học Vina. Ảnh: Đoàn Oanh

Đặc biệt nữa là tôi được làm gần nhà, không phải bươn chải đi xa quê. Đó cũng là một động lực quan trọng để tôi cũng như các bạn khác nỗ lực lao động, gắn bó với công ty. Chúng tôi hy vọng các công ty sẽ phát triển bền vững và tiếp tục có thêm nhiều hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.