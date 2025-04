Thời sự Nghệ An tổ chức ‘Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025’ trong tháng 4 “Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025” tại tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 27/4/2025 trong Khu công nghiệp WHA Nghệ An ở xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc). Đây là một trong những hoạt động để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Nghệ An tìm kiếm nguồn lao động chất lượng phục vụ công cuộc phát triển.

Ngày hội việc làm lần 1 năm 2025 được tổ chức thành công tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong tháng 2/2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, “Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025” hướng đến kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An tổ chức sự kiện này.

“ Thời gian diễn ra “Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025” được tổ chức trong cả ngày 27/4/2025 tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An ở xã ‎Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Đến nay, đã có 15 doanh nghiệp thuộc Khu công ‎nghiệp WHA Nghệ An đăng ký tham gia, với nhu cầu tuyển dụng lên đến 12.000 vị trí việc làm. Cùng đó, có nhiều doanh nghiệp ở các địa bàn khác đăng ký tham gia để tuyển dụng lao động.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An dự “Ngày hội việc làm đợt 1, năm 2025”. Ảnh: Nguyên Nguyên

“Ngày hội việc làm” tại Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nguyên Sơn

Những ngành nghề được các doanh nghiệp tuyển dụng với nhiều cơ hội thăng tiến, tập trung vào các lĩnh vực như: điện, điện tử, linh kiện ô tô, chế tạo máy, may mặc… và cả lao động phổ thông. Các doanh nghiệp cũng cho biết, những vị trí tuyển dụng có mức thu nhập hấp dẫn, ổn định với nhiều chính sách đãi ngộ; môi trường làm việc chuyên nghiệp.

“Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025” là cơ hội tốt để người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An, trực tiếp trao đổi, kết nối với doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp. Mọi hoạt động tuyển dụng diễn ra hoàn toàn miễn phí.

“ Trước đó, vào tháng 2/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm đợt 1, năm 2025”, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (Hưng Nguyên) và đã tuyển dụng được hơn 14.000 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Ngoài khuôn khổ “Ngày hội việc làm”, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp cùng hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An có nhiều hoạt động khác để tuyển dụng lao động, phục vụ yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một góc Khu công nghiệp WHA Nghệ An. Ảnh tư liệu: Trân Châu