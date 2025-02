Xã hội Sẽ có 3 ngày hội việc làm được tổ chức tại các khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An trong năm 2025 Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, thu hút lao động cho các doanh nghiệp giai đoạn 2025 - 2030.

Nhu cầu lao động tăng cao

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tại Khu kinh tế hiện có 318 dự án còn hiệu lực, trong đó có 223 dự án trong nước và 95 dự án FDI, giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động. Trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An luôn nằm trong Top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của các doanh nghiệp đã và đang đặt ra thách thức lớn về nguồn lao động, đặc biệt là lao động có chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, chế tạo, bán dẫn.

Một buổi tuyển dụng của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là 1 trong 6 khu công nghiệp do các nhà đầu tư hạ tầng có kinh nghiệm và uy tín trên thế giới triển khai tại Nghệ An với đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 97%. Chỉ tính riêng 34 trên tổng số 51 dự án đang đi vào hoạt động tại khu công nghiệp này đã giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực. Công ty Woosin Vina (Hàn Quốc) có hơn 1.200 công nhân, nhưng vẫn cần thêm 300 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công ty may An Nam Matsuoka (Nhật Bản) dù có 2.600 lao động nhưng vẫn thiếu nhân công cho các dây chuyền sản xuất, dự kiến cần tuyển hơn 2.000 lao động trong năm 2025 với thu nhập 7,5 - 10 triệu đồng/tháng…

Theo ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, dự báo năm 2025, các doanh nghiệp trong khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng hơn 150.000 lao động, trong khi kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh chỉ đạt khoảng 50.000 người. Còn theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, trong tháng 1/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 17.000 vị trí việc làm.

Hiện tại, các doanh nghiệp như Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng và Sunny dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm trong tương lai gần. Riêng các dự án của Tập đoàn Luxshare ICT trong năm 2025 sẽ cần tới 25.000 lao động. Ông Trần Lượng - Trưởng phòng Tuyển dụng Công ty TNHH Luxshare ICT cho biết: “Bên cạnh lao động phổ thông, chúng tôi cũng cần nhiều nhân lực chất lượng cao ở các khối như tự động hóa cơ điện, kỹ sư công trình công nghệ thông tin, điện tử, thông tin, tiếng Trung, tiếng Anh”.

Ngày hội việc làm - kết nối cung cầu lao động

Nghệ An hiện có khoảng 700.000 lao động làm việc ngoài tỉnh và khoảng 80.000 lao động làm việc ở nước ngoài. Sự khan hiếm lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề và trình độ cao, sẽ trở thành rào cản đối với các doanh nghiệp mong muốn đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh. Để giải quyết bài toán lao động cho các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 33 về kết nối cung cầu lao động giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường truyền thông, vận động, xúc tiến thu hút lao động đang làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước (cả lao động người Nghệ An và lao động các tỉnh) về làm việc tại Nghệ An. Tổ chức rà soát nắm bắt số lượng lao động trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố, thị xã, số lao động đi làm việc ngoài tỉnh để thực hiện thông tin, kết nối cung cầu lao động. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đa dạng các hình thức tư vấn, kết nối cung - cầu lao động mở rộng các hình thức “hội chợ”, “ngày hội việc làm”, “sàn giao dịch việc làm” có sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, tổ chức và người lao động để kết nối cung cầu lao động đạt hiệu quả cao…

Một ngày hội việc làm trong năm 2024 do Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Thực hiện Chỉ thị số 33, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-KKT về tổ chức Ngày hội việc làm để kết nối, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp Nghệ An, năm 2025. Theo đó, trong năm 2025 sẽ có 3 ngày hội việc làm được tổ chức tại các khu công nghiệp quan trọng là VSIP, WHA và Hoàng Mai 1. Trong đó, Ngày hội việc làm đợt 1 năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 8/2/2025 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI. Đây là cầu nối quan trọng giúp người lao động tiếp cận những thông tin tuyển dụng chính xác, cũng như giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được lao động phù hợp.