Kinh tế Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với động lực phát triển mới Khu công nghiệp mới được gia tăng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và thu hút đầu tư vượt trội. Một số dự án bước đầu đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả rất tích cực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết nhiều việc làm và tăng thu ngân sách. Những yếu tố đó tạo động lực tích cực để Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tiếp tục vững bước thực hiện những mục tiêu đề ra.

Lê Tiến Trị

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Quá trình phát triển, mở rộng Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 được gắn với Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của tỉnh đã có 7 khu công nghiệp được thành lập, tổng diện tích 2.388,2 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 56%; trong đó, giai đoạn 2021 - 2024, đã phát triển thêm 4 khu công nghiệp mới, tổng diện tích 1.454 ha, chiếm trên 60% diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thuê đất giữa UBND tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư tại KCN Hoàng Mai II. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2024, trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, tập trung cao độ với phương châm “đồng hành, hỗ trợ cao nhất” nhà đầu tư, doanh nghiệp; kết quả thu hút đầu tư đạt mức tăng trưởng vượt trội: 20 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 19.875 tỷ đồng và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 21.891 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 41.766 tỷ đồng, đạt 208% mục tiêu đề ra (15.000 tỷ đồng - 20.000 tỷ đồng), chiếm 68% tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với 15 dự án cấp mới và 14 dự án tăng vốn. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh đạt gần 1,75 tỷ USD. Với kết quả đó, Nghệ An tiếp tục ở trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu hút FDI cao nhất cả nước trong 3 năm liên tục (2022, 2023 và 2024).

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại Hoa Kỳ gốc Á. Ảnh tư liệu: Phan Tú

Phần lớn các dự án FDI đều nằm trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam, với 98 dự án, chiếm trên 66% về số lượng và tổng số vốn đầu tư đăng ký 5,36 tỷ USD, chiếm trên 92% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh. Năm 2024, có thêm 16 doanh nghiệp đi vào hoạt động, lũy kế đến nay có 157 doanh nghiệp đang hoạt động, với doanh thu 77.219 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Xuất khẩu 1,8 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2023, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh; Nhập khẩu ước đạt 2,13 tỷ USD, tăng 129% so với năm 2023; chiếm 96% tổng kim ngạch nhập khẩu cả tỉnh. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.208 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho gần 46.500 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.198.000 đồng/tháng, tăng 6,0% so với năm 2023.

Những kết quả trên là cả chặng đường nỗ lực không ngừng của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương với vai trò đầu mối, chủ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Thực hiện phương châm “5 sẵn sàng” của tỉnh (quy hoạch; mặt bằng đầu tư; hạ tầng thiết yếu; nguồn nhân lực; cải cách, thúc đẩy và hỗ trợ tích cực), các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Nghệ An luôn nhận được hỗ trợ tận tình, trách nhiệm cao từ khi nghiên cứu, lập đề xuất dự án, giải quyết thủ tục đầu tư, đến thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP May Minh Anh – Kim Liên (Khu Công nghiệp Bắc Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh Các nhà máy trong các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam đầu tư các dây chuyền hiện đại. Ảnh: Đức Anh

Năm 2025, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tập trung cao độ và nỗ lực cao nhất để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được là: Hoàn thành phê duyệt 5 - 7 đồ án quy hoạch phân khu các KCN, khu chức năng theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040; Thành lập mới 2 - 4 khu công nghiệp với quy mô khoảng 900 ha; Thu hút đầu tư khoảng 20 - 25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 20.000 - 25.000 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư FDI trên 1.000 triệu USD; Thu ngân sách trong khu kinh tế, khu công nghiệp đạt 3.000 - 3.500 tỷ đồng; Giải quyết việc làm mới cho khoảng 40.000 lao động.

Đề án mở rộng KKT Đông Nam Nghệ An đang được Bộ chức năng thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt trong đầu năm 2025; theo đó, tổng diện tích KKT Đông Nam Nghệ An mở rộng lên đến 104.270 ha (93.320 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển) thuộc địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố (với từ 30 đến 32 khu công nghiệp).

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ban Quản lý KKT Đông Nam cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mục tiêu xuyên suốt là tập trung xây dựng, phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thu hút đầu tư có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các đối tác truyền thống (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore) sang đối tác mới thuộc thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông, Đài Loan), tập trung trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, phụ tùng ô tô và một số sản phẩm xanh (tấm pin năng lượng mặt trời, ắc quy tính năng cao,..). Một số tập đoàn công nghệ thuộc chuỗi giá trị toàn cầu đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Khu kinh tế Đông Nam như: Luxshre ICT, Goertek, Foxconn, Sunny, Everwin, Juteng, Radiant, Innovation Precisen, Runnery... với giá trị đầu tư cao, năng lực sản xuất lớn và quy mô thị trường phong phú, đa dạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý KKT Đông Nam khảo sát nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - đơn vị đầu tư tại Nghệ An, tháng 5/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Quản lý KKT Đông Nam tập trung huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp. Tích cực phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện có hiệu quả phương châm “5 sẵn sàng”, phát huy hiệu quả của mô hình “Một đầu mối - Một cửa tại chỗ” trong thu hút đầu tư.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; số hóa cơ sở dữ liệu về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhưng giữ vững quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường, ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.