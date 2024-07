Thể thao Kết quả EURO 2024: Anh thắng nghẹt thở Thụy Sĩ; Hà Lan giải mã Thổ Nhĩ Kỳ Ở 2 trận đấu tứ kết cuối cùng, đều bị dẫn trước nhưng cả đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan đều giành chiến thắng cuối cùng để hẹn gặp nhau ở bán kết.

Anh thắng ngẹt thở Thụy Sĩ trên chấm 11m

Thế trận trong 45 phút đầu tiên khác hoàn toàn so với hai trận tứ kết sớm giữa Đức vs Tây Ban Nha và Pháp vs Bồ Đào Nha, khi hai đội mang đến một hiệp đấu khá nhàm chán, không có bất cứ cú dứt điểm trúng khung thành của nhau. Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút cuối cùng, khi Kobbi Mainoo xâm nhập vòng cấm dứt điểm sau đường chuyền của Bukayo Saka nhưng đội trưởng Granit Xhaka đã có pha cản phá cứu thua mười mươi cho Thụy Sĩ.

Bước sang hiệp 2, hai đội không đưa ra bất cứ sự thay đổi nhân sự nào và thế trận tất nhiên cũng không có bất cứ đột biến nào. Anh là đội cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng chính Thụy Sĩ mới là đội bóng tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành của Pickford. Tiền đạo Breel Embolo đã khiến trung vệ Konsa trải qua những phút thi đấu vô cùng khó khăn, khi liên tục vượt qua nhưng các pha dứt điểm của cầu thủ này lại không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng của Tam sư.

Tuy nhiên, quá tam ba bận và ở lần thứ ba dứt điểm trong trận đấu này, Embolo đã khiến người hâm mộ Anh chết lặng. Phút 75, sau cú dứt điểm chéo góc của Ndoye, bóng khẽ chạm chân Stones đổi hướng khiến Pickford không thể cản phá và Embolo băng vào rất nhanh để đệm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua, HLV Southgate có liền ba sự thay đổi người với sự có mặt của Luke Shaw, Cole Palmer và Eberechi Eze. Dù những sự thay đổi chưa phát huy tác dụng, nhưng Tam sư đã nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 80. Saka sau khi nhận rất nhiều lời chỉ trích từ đầu giải đã thể hiện đẳng cấp, với pha đi bóng và dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Sommer san bằng cách biệt.

Pha ghi bàn gỡ hòa của Saka.

Khoảng thời gian 10 phút cuối trận hai đội đều có được những cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không thể tận dụng thành công. Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận và một lần nữa trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ.

30 phút thi đấu của hiệp phụ, Thụy Sĩ tiếp tục cách chơi chắc chắn của mình và phong tỏa tất cả những ngôi sao tấn công của Tam sư. Không thể có thêm bàn thắng sau 30 phút hiệp phụ, hai đội phải định đoạt trận đấu trên chấm 11m. Sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford khi cản phá cú đá đầu tiên của trung vệ Manuel Akanji, cũng như bản lĩnh của cả 5 cầu thủ Anh thực hiện thành công các cú sút của mình đã giúp Anh giành chiến thắng chung cuộc 5-3 ở loạt luân lưu cân não.

Hà Lan "giải mã" Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi Anh đánh bại Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu, tâm điểm của CĐV hướng về trận tứ kết cuối cùng EURO 2024 giữa Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ. Với lối chơi khá phóng khoáng, Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ cuộc đụng độ giữa họ là trận cầu hay bậc nhất loạt tứ kết giải đấu năm nay.

Hà Lan ép sân sau tiếng còi khai cuộc nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng rất chủ động. Họ thay đổi trạng thái rất nhanh và khiến cho Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Khi Hà Lan có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, Thổ Nhĩ Kỳ đã có niềm vui ở phút 35. Từ cánh phải, Arda Guler tạt vào rất dẻo vào trong vòng 16m50, qua đó tạo điều kiện cho trung vệ Akaydin đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng của HLV Vincenzo Montella. Bước sang hiệp 2, Hà Lan lập tức chơi áp đảo và dồn ép đối phương.

Sự xuất hiện của Wout Weghorst giúp cho Hà Lan chủ động hơn và có liên tiếp những pha tổ chức tấn công nguy hiểm. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò Ronaldo Koeman được đền đáp ở phút 70.

Người ghi bàn gỡ hòa là Stefan de Vrij từ tình huống lắc đầu không thể cản phá sau pha chuyền bóng vào rất chất lượng của tiền đạo Depay. 1-1 cho "Cơn lốc da cam".

Memphis Depay (giữa) có hai đường chuyền ăn bàn cho đồng đội.

Đang hưng phấn sau khi chọc thủng lưới Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan chỉ mất thêm 6 phút để có bàn thắng thứ 2. Dumfries căng ngang khó chịu từ cánh phải vào trong cho Gakpo đá bồi cận thành ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan. Nhưng theo ban tổ chức, pha bóng này được tính là phản lưới nhà của Muldur, bởi bóng chạm vào cầu thủ này cuối cùng trước khi đi vào lưới.

Thời gian còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là những phút cuối trận, tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 chung cuộc dành cho Hà Lan.

Như vậy, Hà Lan sẽ chạm trán Anh ở bán kết EURO 2024 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/7.