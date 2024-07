Pháp luật Đường dây cá độ trăm tỷ mùa EURO 2024 bị triệt phá Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Công an, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Xuân Khánh (SN 1985) và Lê Tấn Quang (SN 1990, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với Cơ quan Công an.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Đà Nẵng và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 3/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an quận Liên Chiểu triệu tập Khánh, Quang cùng 9 đối tượng trong đường dây này để đấu tranh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lê Tấn Quang và Nguyễn Lâm Khánh.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu hút nhiều con bạc cư trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế tham gia.

Kết quả thống kê từ tháng 5/2024 đến nay cho thấy, số tiền cá cược của các đối tượng là hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 2 tuần từ khi khởi tranh giải Vô địch châu Âu Euro 2024 và Copa America 2024, số tiền các đối tượng cá cược đã hơn 50 tỷ đồng.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hàng nghìn trang tài liệu và nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng.

Các đối tượng khác liên quan đến đường dây cá độ vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Trước đó, ngày 20/6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Hải Châu và Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô giao dịch cá cược hơn 1.000 tỷ đồng.