Pháp luật Triệt phá đường dây cá độ 16 tỷ đồng/tháng Ngày 1/7, cơ quan Công an đã phá đường dây cá độ trong thời gian diễn ra EURO 2024 và COPA AMERICA 2024, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng nên đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra.

Ngày 23/6, lực lượng chức năng bắt quả tang Cao Đinh Toàn (SN 1976, thường trú tại phường 3, TP Đà Lạt) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Đối tượng Cao Đinh Toàn đã bị Công an bắt giữ.

Đối tượng khai nhận, tài khoản tổ chức cá độ bóng đá của mình do Phạm Thị Hồng Vân (SN 1982, trú tại phường 7, TP Đà Lạt) cấp. Sau đó, Toàn trực tiếp cấp cho 4 đối tượng khác tài khoản cấp dưới của mình để tổ chức cá cược bóng đá.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập làm việc, củng cố hồ sơ và thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng có liên quan tới đường dây cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra EURO 2024 và COPA AMERICA 2024.

Công an khám xét chỗ ở, thu giữ nhiều tang vật liên quan tới vụ án.

Nhóm đối tượng trên thừa nhận đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với trị giá giao dịch hơn 16 tỷ đồng trong vòng một tháng. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ hơn 354 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 bộ máy tính bàn...