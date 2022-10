Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Nghệ An đã đạt được một số kết quả như sau:

* Những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 -KL/Tw gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XI, XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nổi bật là:

- Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong nhân dân với việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hiện dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương “nói đi đôi với làm”, cấp ủy đảng các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, dần xóa bỏ tâm lý “tư duy nhiệm kỳ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức “hết lòng phục vụ nhân dân”, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, tạo mối quan hệ mật thiết trong nhân dân.

Định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; giao ban với các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc; hàng tuần Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể để xử lý các nội dung công tác. Duy trì nghiêm túc quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Thông qua các cuộc giao ban, thông tin tình hình dư luận xã hội và báo chí nêu trên địa bàn có hơn 2.400 lượt vấn đề ở cấp tỉnh và có hơn 8.320 lượt vấn đề ở cấp huyện tổng hợp, phản ánh đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả; nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, băn khoăn, bức xúc trong nhân dân được giải quyết như: Đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án lớn; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công; tình hình tôn giáo; thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức.

Công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được cải thiện; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo được phân công theo dõi địa bàn đã tăng cường bám nắm cơ sở, tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh tại các địa phương, đơn vị, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Đổi mới tư duy, thực sự cầu thị, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong thu hút đầu tư đem lại nhiều kết quả khá tích cực, một số dự án lớn có tính chất tạo động lực phát triển đã đi vào hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhiều việc làm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Nghệ An liên tục được thăng hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI công bố hằng năm. Môi trường đầu tư dần được cải thiện, nhiều cơ chế, chính sách được quan tâm như: Môi trường đất đai dễ tiếp cận; cải cách hành chính được áp dụng; công nghệ thông tin dễ điều hành, tiết kiệm chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, nâng cao các chỉ số thành phần cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì các cuộc thực hiện, hiệu quả cách làm hay, các mô hình thiết thực, hiệu quả

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với mô hình “Dân vận khéo” duy trì việc ủng hộ “Tết Vì người nghèo”, “Quỹ Vì người nghèo”; giúp đỡ các xã, bản đặc biệt khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hỗ trợ bằng tiền mặt, con giống, hướng dẫn làm kinh tế, phát triển sản xuất, chăn nuôi; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; khám, điều trị miễn phí cho nhân dân; giúp đỡ các xóm, bản không có chi bộ, thành lập chi bộ phát triển đảng viên mới ở những nơi chưa có chi bộ, chưa có đảng viên.

Nhiều cấp ủy cơ sở đã lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng mô hình cụ thể tổ chức thực hiện góp phần xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đối thoại, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp; xây dựng nông thôn mới; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; tiết kiệm, giúp xóa đói giảm nghèo; tự đào tạo, tập huấn, kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong văn hóa ứng xử, cải cách hành chính, thi đua làm nhiều việc tốt; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

- Phát động phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động đợt thi đua với chủ đề "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020 với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực; nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng kết đợt phát động thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhiều mô hình mới, cách làm hay thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị; nhiều chương trình, đề án trọng điểm, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được rà soát và triển khai thực hiện có hiệu quả; việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp, tinh giản biên chế, cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Ngày 17/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương khen thưởng 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

* Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm, nêu gương

Nêu gương là một trong những giải pháp quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vì vậy, việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề hàng năm không thể tách rời các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là tinh thần nêu gương của cán bộ chủ chốt ở các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm cần phải có nội dung kiểm điểm kết quả thực hiện việc nêu gương theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về nêu gương các cấp. Sự kết hợp giữa học tập và làm theo Bác gắn với các quy định về nêu gương đã giúp cho việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ngày càng có hiệu quả và toàn diện.

Việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, vô cảm và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kiểm điểm hàng năm của các tập thể, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị đã khắc phục được các biểu hiện như: Lười học tập lý luận; chưa dành nhiều thời gian đi cơ sở; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; kén chọn chức danh, vị trí công tác; không dám nhận khuyết điểm khi tự phê bình.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định...