Thứ Năm, 11/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

Kết quả xổ số Vietlott 11/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Năm

Quốc Duẩn 11/09/2025 17:00

Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Năm ngày 11/9 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/55 hôm nay. Xem kết quả XS Vietlott.

Vietlott Power 6/55 ngày 11/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hàng tuần được cập nhật trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Power 6/55 ngày 11/9 sẽ bắt đầu vào lúc 18h.

Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/9 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/9 - Xổ số Power 6/55 11/9 - Vietlott Mega 11/9 - Kết quả xổ số Vietlott thứ Năm ngày 11/9/2025

Cơ cấu giải thưởng xổ số Vietlott Power 6/55:

- Giải Jackpot 1: Trúng 6/6 số, trị giá tối thiểu 30 tỷ đồng, cộng dồn không giới hạn nếu chưa có người trúng.

- Giải Jackpot 2: Trúng 5/6 số + số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cộng dồn không giới hạn nếu chưa có người trúng.

- Giải Nhất: Trúng 5/6 số, trị giá 40.000.000 VNĐ cho các vé

- Giải Nhì: Trúng 4/6 số, trị giá 500.000 VNĐ cho các vé

- Giải Ba: Trúng 3/6 số, trị giá 50.000 VNĐ cho các vé

Tỷ lệ trúng của Power 6/55 tuy không cao so với xổ số truyền thống, nhưng giá trị giải thưởng vượt trội là điều khiến hàng triệu người tham gia mỗi kỳ quay.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 11/9 theo dõi KQXS Vietlott mới nhất trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Trực tiếp XSMN 10/9 - Kết quả xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMN 10/9 - Kết quả xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMT 10/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMT 10/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025

Kết quả xổ số Vietlott 9/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Ba

Kết quả xổ số Vietlott 9/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Ba

Đọc tiếp

Trực tiếp XSMN 10/9 - Kết quả xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMN 10/9 - Kết quả xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMT 10/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025

Trực tiếp XSMT 10/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025

Kết quả xổ số Vietlott 9/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Ba

Kết quả xổ số Vietlott 9/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Ba

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Kết quả xổ số Vietlott 11/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Năm

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO