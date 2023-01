Hiện nay, Nghệ An đang tập trung phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để tiến hành xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; qua đó, có các quyết sách mới tạo xung lực cho sự phát triển của tỉnh trong tầm nhìn trung và dài hạn; từ đó, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tỉnh, sứ mệnh của Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Hội thảo “Phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tháng 12 vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ: “Thực tiễn gần 10 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị, Nghệ An rất mong muốn có một cơ chế và nguồn lực đủ mạnh, có tính đột phá cao để cộng hưởng với sự đoàn kết, nỗ lực trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, đưa tỉnh nhà tiến nhanh, tiến vượt trong giai đoạn mới”.