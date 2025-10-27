Kinh tế Khác biệt khi mua mắt kính tại Hải Triều: Tư vấn từ sự tận tâm Điều gì xảy ra khi sản phẩm đắt nhất không phải là lựa chọn tốt nhất? Câu trả lời từ Kính Hải Triều có thể khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bạn có bao giờ bước vào một cửa hàng và cảm nhận được một điều gì đó không tự nhiên? Áp lực từ những nụ cười được lập trình sẵn, từ những câu hỏi dồn dập về ngân sách, và đặc biệt, từ cách nhân viên khéo léo dẫn bạn đến quầy trưng bày sản phẩm đắt tiền nhất. Đây là một cuộc chiến thực sự - nơi mục tiêu tối thượng là "chốt đơn", đôi khi bất chấp nhu cầu thực sự của người mua.

Đây là hệ quả của mô hình kinh doanh lấy doanh số làm trọng tâm (sales-led) - mô hình đã và đang làm xói mòn tài sản quý giá nhất trong kinh doanh: Niềm tin.

Nhưng sẽ ra sao nếu tồn tại một nơi mà “bán được hàng” không phải là mục tiêu cuối cùng? Tại Kính Hải Triều, thay vì tập trung vào các dòng mắt kính đắt đỏ, đội ngũ hướng đến việc giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng thị lực của mình - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc không bán được hàng.

Câu chuyện về lời khuyên "không mua hàng" tại Kính Hải Triều

Triết lý bán hàng của Kính Hải Triều thể hiện rõ ràng nhất trong những tình huống tưởng chừng "ngược đời" như câu chuyện dưới đây:

Trong một lần trải nghiệm tại cửa hàng Kính Hải Triều, Quận 1, tôi đã thấy một khách hàng trung niên bước vào với mong muốn sở hữu cặp kính đa tròng cao cấp nhất mà ông được bạn bè giới thiệu.

Quy trình đo mắt 12 bước được thực hiện một cách tỉ mỉ. Mọi thông số đều hoàn hảo. Tuy nhiên, thay vì tư vấn mẫu tròng đắt nhất, chuyên viên khúc xạ hỏi kỹ thói quen khách hàng: "Chú thường lái xe ban đêm nhiều không?" và "Công việc của chú có phải nhìn gần liên tục không?".

Đây chính là trải nghiệm mua sắm khác biệt mà Kính Hải Triều muốn mang đến. Không áp lực, không hối thúc, chỉ tư vấn đúng nhu cầu.

Khách hàng thực hiện quy trình đo mắt cá nhân hóa 12 bước theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi hiểu rõ thói quen sinh hoạt và nhu cầu, chuyên viên kết luận rằng, một mẫu tròng khác, dù giá thấp hơn, mới là lựa chọn tối ưu. Mẫu này giúp cải thiện vùng nhìn và giảm mỏi mắt khi lái xe ban đêm, đáng cân nhắc hơn mẫu cao cấp. Khách hàng được khuyên nên lựa chọn phương án phù hợp với bản thân hơn là đắt nhất trên giấy tờ.

Tư vấn mắt kính chính hãng được đưa ra sau khi thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng.

Câu chuyện này phản ánh văn hóa bán hàng đặt khách hàng làm trung tâm của Kính Hải Triều. Về lý thuyết, đây là "khách hàng tiềm năng" - cơ hội để tối đa hóa doanh thu trên đơn hàng. Nhưng Hải Triều lại tư vấn dựa trên sự chân thành và tận tâm, đúng nhu cầu - tạo nên sự khác biệt và niềm tin bền vững từ khách hàng.

Câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã trao cho người nhân viên đó sự tự tin để đặt lợi ích của khách hàng lên trên khoản doanh thu trước mắt?

3 yếu tố đằng sau văn hóa bán hàng “ngược đời” tại Kính Hải Triều

Hành động tư vấn ngược với lợi ích doanh thu trước mắt này không phải là quyết định nhất thời. Nó được xây dựng trên nền tảng của triết lý dịch vụ vững chắc, thể hiện qua 3 trụ cột:

Lấy khách hàng làm trung tâm

Đôi mắt là cơ quan cực kỳ nhạy cảm và gần như không thể phục hồi khi đã bị tổn thương. Điều này đặt lên vai người tư vấn một trách nhiệm lớn lao. Một cặp kính không phù hợp, dù chỉ sai một chi tiết nhỏ, cũng có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài cho thị lực như nhức mỏi, chóng mặt, hay thậm chí tăng độ nhanh hơn.

Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ tại Kính Hải Triều là tìm ra chính xác vấn đề thị lực mà khách hàng đang gặp phải. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và phân tích, từ đó hướng khách hàng đến giải pháp phù hợp nhất, an toàn nhất cho sức khỏe đôi mắt.

Nhưng lắng nghe tại Kính Hải Triều không dừng lại khi khách hàng rời khỏi cửa hàng. Thay vì để khách hàng đối diện với sự bất an sau mua, Hải Triều chủ động lên tiếng, lắng nghe và giải quyết.

“Lấy khách hàng làm trung tâm” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Kính Hải Triều.

Mỗi nhân viên là một chuyên gia

Để có thể tự tin đưa ra lời khuyên "không nên mua", mỗi nhân viên tại Kính Hải Triều đều phải trải qua quá trình đào tạo bài bản để trở thành chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của mình. Họ không chỉ am hiểu về sản phẩm, mà còn nắm vững kiến thức chuyên môn về khúc xạ, vật liệu tròng kính và các công nghệ thị lực mới nhất.

Chính nền tảng chuyên môn vững chắc này đã trao cho họ sự tự tin để đưa ra những lời tư vấn dựa trên cơ sở khoa học, không bị chi phối bởi áp lực doanh số.

Đại diện Kính Hải Triều tại hội thảo Ortho-K và kiểm soát tiến triển cận thị thế giới lần thứ 5.

Xây dựng niềm tin và mối liên kết vô hình với khách hàng

Khi một nhân viên ưu tiên lợi ích lâu dài của khách hàng thay vì lợi nhuận tức thời, họ đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều: "Sự an toàn và hài lòng của bạn quan trọng hơn tất cả".

Hành động này trực tiếp xây dựng nên "mối liên kết vô hình" dựa trên sự tin tưởng. Nó biến giao dịch thương mại thông thường thành mối quan hệ giữa người tư vấn và khách hàng.

Sự tận tâm tạo nên sợi dây liên kết vô hình giữa đội ngũ chuyên viên và khách hàng.

Đây chính là cách Kính Hải Triều hiện thực hóa lời hứa thương hiệu về "Quyền được an tâm". Khách hàng an tâm không chỉ vì sản phẩm chính hãng, mà còn vì họ biết rằng, lợi ích và nhu cầu của mình đang được đồng hành bởi một đội ngũ tận tâm và chuyên nghiệp.

Trải nghiệm mua sắm mắt kính cao cấp tại Kính Hải Triều

