Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu

Bên cạnh kết quả phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh đã cơ bản hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; qua đó Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ các giải pháp quyết liệt mà các chỉ số Par Index, SIPAS, PCI của tỉnh Nghệ An năm 2022 đều tăng bậc. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hoá – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, số lượng học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 đứng thứ 2 toàn quốc. Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 26.950 người, vận động được hơn 610 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.