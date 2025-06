Kinh tế Khắc phục sự cố gián đoạn liên lạc mạng VinaPhone Đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone Nghệ An cho biết, đến chiều ngày 14/6, hiện tượng mạng Vinaphone chập chờn đã cơ bản được khắc phục trên địa bàn. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trưa ngày 14/6, hàng loạt thuê bao VinaPhone tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước bất ngờ gặp sự cố mất liên lạc. Ghi nhận tại Nghệ An cho thấy, nhiều người dùng không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, gửi tin nhắn, thậm chí truy cập mạng 3G/4G cũng bị gián đoạn khiến sinh hoạt, công việc của người dân ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng.

Nhiều thuê bao mạng Vinaphone gặp sự cố trong trưa 14/6. Ảnh: Internet

Trong thời điểm xảy ra sự cố, nhiều thuê bao phản ánh rằng mặc dù máy vẫn hiển thị đầy đủ cột sóng, nhưng cuộc gọi không thể kết nối, tin nhắn không gửi được, còn mạng dữ liệu thì mất hẳn. Không ít người phải khởi động lại điện thoại, tháo SIM, đổi khu vực sóng mạnh hơn nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, nhiều người cũng phản ánh về tình trạng này. Một số người kinh doanh online hoặc sử dụng các dịch vụ phụ thuộc vào dữ liệu di động chia sẻ rằng công việc bị đình trệ, gián đoạn liên tục trong gần hai giờ đồng hồ.

Trao đổi với P.V Báo Nghệ An, bà Lê Thái Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT VinaPhone Nghệ An xác nhận sự việc này. Theo bà Hà, ngay sau khi sự cố gián đoạn liên lạc xảy ra, bộ phận kỹ thuật của tập đoàn đã khẩn trương vào cuộc để kiểm tra và xử lý. Đến chiều 14/6, tình hình đã cơ bản được khắc phục, đa số thuê bao Vinaphone trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoạt động bình thường trở lại.

Trang chủ của VNPT - Vinaphone thông tin về sự cố mất liên lạc trưa 14/6. Ảnh: Q.A

Liên quan đến việc một số thuê bao vẫn còn hiện tượng sóng yếu, mạng chập chờn hoặc kết nối chưa ổn định, bà Lê Thái Hà cho biết vấn đề này chỉ xảy ra cục bộ tại một số khu vực nhỏ và tùy thuộc vào thiết bị của người dùng. Đối với những dòng điện thoại cũ, việc thiết bị không tương thích hoàn toàn với hạ tầng mạng hiện đại là điều thường thấy. VinaPhone khuyến cáo khách hàng nếu còn gặp sự cố nên liên hệ trực tiếp với đơn vị hoặc các chi nhánh gần nhất để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Hiện trên trang chủ của VNPT - Vinaphone Việt Nam cũng đã thông báo về vấn đề gián đoạn liên lạc trong trưa ngày 14/6, đồng thời cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn sự cố này trong thời gian sớm nhất.