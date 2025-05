Thời sự

PC Nghệ An: Nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ, sớm cấp điện trở lại cho người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng

Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, bà con nhân dân xử lý, khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn và khôi phục nguồn điện nhanh nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.