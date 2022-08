Khách hàng Nghệ An may mắn trúng 1 cây vàng khi sử dụng 4G Viettel

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Viettel Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” dành cho các khách hàng may mắn.

Tiếp nối những thành công của các chương trình xúc tiến đã diễn ra trong thời gian qua, Viettel Nghệ An đã triển khai chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” diễn ra từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/5/2022; với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 150 triệu đồng.

Đây là chương trình tri ân đặc biệt Viettel tổ chức trong năm nay dành tặng riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói cước khuyến mãi trên di động.

Nhờ sức hấp dẫn của các phần thưởng giá trị, cùng với các gói cước siêu ưu đãi nên chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các khách hàng trên địa bàn trong suốt thời gian triển khai. Đến hết ngày 15/05/2022, đã có tới gần 130.000 khách hàng trên toàn tỉnh nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Ngày 15/6 vừa qua, Viettel Nghệ An đã tiến hành quay thưởng công khai trước sự chứng kiến của các cơ quan, báo chí và đại diện khách hàng để tìm ra những khách hàng may mắn nhất của chương trình.

Tại buổi lễ trao thưởng, đại diện Ban Giám đốc Viettel Nghệ An đã trao 1 giải Nhất (1 cây vàng) cho khách hàng may mắn là chị Đặng Thị Hồng, chủ nhân số điện thoại 0329.153.404, ở xóm 6, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An; Giải Nhì với phần thưởng là 5 chỉ vàng, được trao cho anh Lê Văn Trường, đại diện chủ thuê bao 0966.475.347, ở xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Và giải Ba chương trình với trị giá 1 chỉ vàng, thuộc về các khách hàng may mắn: Chị Lô Thị Nguyệt - chủ nhân số điện thoại 0373.491.083, ở xóm Nam Tân, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn; chị Nguyễn Thị Hiền - chủ nhân số điện thoại 0963.837.496, ở xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh; em Võ Thành Huy - chủ nhân số điện thoại 0345.620.733 ở xóm 1, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương; Và Y Đơ chủ nhân số điện thoại 0326.514.970 ở Mường Lống, huyện Kỳ Sơn và anh Trần Văn Giáp -chủ nhân số điện thoại 0384.244.185 ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Cùng 10 giải Khuyến khích sẽ được Viettel các huyện trực tiếp trao thưởng cho các khách hàng may mắn đạt giải của chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” nằm trong chuỗi các chương trình Viettel tổ chức trong năm nhằm tri ân, chăm sóc các quý khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của Viettel. Viettel Nghệ An hiện có hơn 2 triệu khách hàng, trong đó có hơn 1,8 triệu khách hàng di động. Bởi vậy, có 130.000 khách hàng trên toàn tỉnh tham gia chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”, là con số rất lớn, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của quý khách hàng với Viettel Nghệ An. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức quay thưởng theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và đã tìm ra 17 khách hàng may mắn trúng thưởng. Trong chương trình trao thưởng hôm nay, thay mặt cho Viettel Nghệ An, tôi xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã dành được những giải thưởng giá trị của chương trình và trân trọng cảm ơn các quý khách hàng của Viettel đã đồng hành với chúng tôi. Viettel Nghệ An mong muốn quý khách hàng tiếp tục ủng hộ, lan tỏa các sản phẩm cũng như các chương trình của Viettel trong thời gian tới”./.