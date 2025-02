Xã hội Viettel Nghệ An thăm hỏi, tặng quà phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Anh Sơn Phát huy tinh thần tương thân tương ái, phát triển sản xuất, kinh doanh luôn gắn liền với hoạt động an sinh xã hội, ngày 27/2, Viettel Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Anh Sơn.

Chương trình do Viettel Nghệ An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Anh Sơn tổ chức.

Đại diện Viettel Nghệ An tặng hoa chúc mừng tới Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Anh Sơn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: PV



Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Viettel Nghệ An nhấn mạnh: "Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung vào phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nói chung và Viettel Nghệ An luôn quan tâm, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện tại các địa phương. Điển hình như các chương trình “Tặng bò giống cho người nghèo biên giới”, “Vì em hiếu học”, “Trái tim cho em”, “Ngôi nhà một trăm đồng”, “Nhịp cầu yêu thương”… mà Viettel đã triển khai trong suốt những năm qua đã phần nào sẻ chia khó khăn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống".

Viettel Nghệ An đã trao tặng 19 suất quà, tổng trị giá 10 triệu đồng cho các phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: PV



Đại diện Viettel Nghệ An đến tận gia đình thăm hỏi, tặng quà phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hội Sơn. Ảnh: PV

Dịp này, Viettel Nghệ An đã trao tặng 19 suất quà, tổng trị giá 10 triệu đồng cho các phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ góp phần sẻ chia, động viên, tiếp thêm động lực cho các bà, các bác, các chị em vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Viettel Nghệ An hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3./.