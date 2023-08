Khai mạc các lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho học sinh

(Baonghean.vn) -Ngày 12/8, tại bản Đồn Bọng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nghệ An tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sỹ Lương Quốc Khánh - Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn.