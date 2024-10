Giải quần vợt Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ quy tụ trên 160 vận động viên đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 5/10, tại TP. Vinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, liên đoàn quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc giải quần vợt Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2024.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.