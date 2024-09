Thể thao Quần vợt thế giới 2024: Sinner và Alcaraz có thể thống trị như Big Three? Huyền thoại John McEnroe quả quyết rằng Jannik Sinner và Carlos Alcaraz sẽ không thể thống trị như Big Three đã từng làm suốt hai thập kỷ qua. Liệu đó có phải một nhận định đúng đắn?

Đây là mùa giải đầu tiên kể từ năm 2002 mà cả 4 Grand Slam đều không thuộc về Novak Djokovic, Rafael Nadal hoặc Roger Federer. Đó có thể coi như một sự chính thức chuyển giao quyền lực trong làng quần vợt nam thế giới.

Chuyển giao quyền lực

Đánh bại Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 ở trận chung kết, Jannik Sinner đã hoàn thành cú đúp Grand Slam sân cứng trong năm 2024 bởi hồi đầu năm, anh đã vô địch ở Melbourne. Cùng với việc Carlos Alcaraz vô địch trên hai bề mặt sân trái ngược nhau tại Paris và London, đây là mùa giải đầu tiên kể từ năm 2002 mà các tay vợt "Ba anh em Big Three" - Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer - không giành được giải Grand Slam nào.

Thống kê ấy đã minh chứng cho tuyên bố của McEnroe về một kỷ nguyên mới của quần vợt nam. Câu hỏi bây giờ là liệu Alcaraz và Sinner có thể thực sự thống trị so với phần còn lại của thế giới hay không. Trong thời kỳ thống trị của mình, Big Three từng có giai đoạn vô địch liên tiếp các Grand Slam kể từ sau US Open 2016 (Stan Wawrinka đăng quang) đến US Open 2020 (Dominic Thiem). Nhìn xa hơn, Djokovic, Nadal và Federer đã "phủ sóng" 63 trong số 76 danh hiệu từ lần vô địch Wimbledon đầu tiên của Federer vào năm 2003 cho đến lần xuất hiện cuối cùng của anh tại giải đấu đó 19 năm sau đó. Một thời kỳ thống trị kéo dài như vậy dường như không thể lặp lại, dù Sinner và Alcaraz có tài năng đến đâu.

"Những chàng trai này có lẽ sẽ không thể thống trị như ba đàn anh của họ đã làm đã làm trước đó", McEnroe nói. "Zverev hiện đang xếp thứ 2 thế giới sau giải đấu này. Còn những người đã bị bỏ lại, thực tế này sẽ tăng sự ham muốn để cuối cùng vượt qua khó khăn và giành chiến thắng".

Hay, nhưng chưa vượt trội

Rất hiếm khi hai tay vợt chia đều nhau 4 giải Grand Slam trong cùng một mùa giải. Trong quá khứ, Nadal và Federer từng làm điều đó vào năm 2017, năm mà Federer trở lại ngoạn mục sau chấn thương ở đầu gối. Hai năm sau, đến lượt Djokovic và Nadal cũng chia nhau 4 Grand Slam của mùa giải 2019. Còn mùa giải gần nhất mà chức vô địch Grand Slam đều thuộc vừa lứa tay vợt U23 là năm 1993, với các nhà vô địch như Jim Courier, Sergi Bruguera và Pete Sampras.

Sinner và Alcaraz thâu tóm cả 4 Grand Slam trong năm 2024.

Sinner và Alcaraz, giống như những người tiền nhiệm của họ, có một cách chia sẻ các phẩm chất của quần vợt một cách sáng suốt. Alcaraz là người chơi cảm xúc hơn, dựa vào cảm giác và sáng tạo, và gặp khó khăn trong việc tập trung khi mất đi cảm hứng. Trong khi đó, Sinner lại là người thi đấu ổn định và không ngừng nghỉ, cho dù từ điểm số này đến điểm số khác, hay từ tuần này sang tuần khác.

Nhưng cho dù cực kỳ tập trung, Sinner cũng thừa nhận rằng đây là một mùa giải khó khăn của anh, không chỉ vì vấn đề ở hông đã bùng phát vào mùa xuân, mà còn vì dư chấn của hai lần kiểm tra dương tính với doping vào tháng 3. Tất nhiên, chiến thắng của Sinner cho thấy anh có một cái đầu lạnh rất đáng ngưỡng mộ. Nên nhớ, không ít tay vợt - bao gồm Federer - đã đặt câu hỏi liệu Sinner đã nhận được sự ưu ái.

"Sinner giống như mang theo 20kg trên vai trong 4 tháng qua. Và sau đó là 40kg trong 3 tuần qua. Nhưng cậu ấy có thể đảo ngược tình hình và từng ngày, xây dựng niềm tin và cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút", HLV Darren Cahill đã nói về cậu học trò của mình như vậy trong buổi trò chuyện với ESPN.

Ai sẽ ngăn chặn Sinner - Alcaraz?

Djokovic đã trắng tay ở Grand Slam 2024, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể gạt anh khỏi danh sách ứng viên ở các giải đấu lớn trong năm 2025. Màn trình diễn của Nole ở Olympic chứng tỏ anh vẫn sở hữu bản lĩnh để có thể đăng quang ở các sự kiện lớn. Tất nhiên, thể thức 3 set ở Olympic là khác biệt lớn khi so với 5 set ở Grand Slam. Và rất khó tin Nole sẽ là ứng viên số một ở các Grand Slam của mùa giải tới.

Medvedev là nhà vô địch Grand Slam ở độ tuổi 9X duy nhất còn thi đấu.

Với thất bại của Taylor Fritz - người sinh năm 1997 - trước Sinner, các tay vợt 9X chỉ đang có thành tích 1 thắng - 18 thua trong các trận chung kết Grand Slam gặp những đối thủ sinh ra vào thập niên khác. Để so sánh, thế hệ GenZ của Sinner và Alcaraz có thành tích 6-0. Dominic Thiem đã chia tay Grand Slam sau US Open, và Daniil Medvedev là nhà vô địch Grand Slam duy nhất ở độ tuổi 9X còn thi đấu.

Sau khi bị loại ở vòng 1 US Open, Stefanos Tsitsipas (sinh năm 1998) thừa nhận mình đã kiệt sức. Alexander Zverev (1997) vẫn vô duyên với Grand Slam. Medvedev (1996) vẫn được coi là ứng viên ở các giải lớn, song màn trình diễn ở tứ kết của anh trước Sinner rất thất vọng. Trong khi đó, dù đã có giải đấu tốt nhất trong đời, trận chung kết đã cho thấy hạn chế của Fritz khi bị một tay vợt xuất sắc hơn vượt qua.

Và có thể McEnroe đã hơi vội vàng. Alcaraz và Sinner, 21 và 23 tuổi, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển và thúc đẩy lẫn nhau để tạo nên một kỷ nguyên thống trị mới.