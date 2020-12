Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại và các tỉnh bạn.

Đây là sự kiện do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức, diễn ra từ ngày 3/12/2020 đến ngày 9/12/2020 tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thu Huyền

Với quy mô trên 200 gian hàng của trên 100 doanh nghiệp, tập trung vào các ngành hàng: sản phẩm nông - lâm - hải sản và thực phẩm chế biến, đồ uống; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội, ngoại thất; sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP…



Đặc biệt, hội chợ lần có sự tham gia trưng bày các sản phẩm đặc sản của các tỉnh Điện Biện, Hà Giang, Bắc Kạn, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bình Định…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ và Giới thiệu sản phẩm xanh khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh đó, còn có sản phẩm chất lượng cao về thực phẩm chế biến và đồ uống của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, có khu gian hàng trưng bày Giới thiệu sản phẩm xanh khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An của Liên minh Hợp tác xã Nghệ An, khu gian hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và thế giới của các doanh nghiệp thành viên VCCI, khu gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp Nghệ An do Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức. Hội chợ là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Thu Huyền Phát biểu khai mạc Hội chợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao sáng kiến và chỉ đạo của Cục Xúc tiến Thương mại; công tác tổ chức Hội chợ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh bạn.



Hội chợ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển.